La Revuelta de David Broncano, en directo hoy 2 de marzo, con Miriam Garlo y Álvaro Cervantes como invitados
- Miriam Garlo y Álvaro Cervantes vuelven a La Revuelta con dos premios Goya por la película Sorda
- La banda alavesa En Tol Sarmiento (ETS) pone el cierre musical al programa de hoy con una actuación
David Broncano entrevista a dos de los premiados en la gala de los Goya 2026, en las categorías de Mejor actor de reparto y Mejor actriz revelación, Álvaro Cervantes y Miriam Garlo, invitados de hoy en La Revuelta tras triunfar en los premios del cine español con la película Sorda. Además, la banda alavesa En Tol Sarmiento (ETS) visita el programa para presentar los conciertos de su nuevo disco, Konkista, con una actuación en directo. Puedes seguir La Revuelta de hoy 2 de marzo en directo y en abierto a partir de las 21:40 en La 1 y en RTVE Play, donde también puedes volver a disfrutar bajo demanda de todas las entrevistas, secciones, actuaciones musicales y programas completos.
Miriam Garlo y Álvaro Cervantes vuelven con dos Goyas
Los protagonistas de Sorda ya visitaron La Revuelta hace un año para presentar la primera película 100% inclusiva del cine español. Y ahora vuelven con sendos premios Goya bajo el brazo, Miriam Garlo como Mejor actriz revelación y Álvaro Cervantes como Mejor actor de reparto. Además, Eva Libertad se llevó el galardón a Mejor dirección novel por su debut, con el que puso el foco sobre las dificultades de la maternidad para las personas que no pueden oír.
En Tol Sarmiento, del ska al grupo más escuchado en euskera
Izaro abrió el camino convirtiéndose en la primera artista que cantó en euskera en La Revuelta con “Xorieri”, con una coreografía al ritmo de las txalapartas. Después llegó el turno de los navarros Zetak, con Pello Reparaz a la cabeza, que llenaron el teatro de iconografía de la mitología vasca con su “Aralarko dama”. Y hoy son En Tol Sarmiento (ETS) quienes vuelven a poner el euskera en el candelero en pleno prime time televisivo. La formación alavesa, que pasó de hacer música ska/rock a convertirse en el grupo más escuchado en euskera, presenta su nuevo disco Konkista con dos conciertos muy especiales en Madrid y Barcelona, y lo hace interpretando en directo en La Revuelta su canción “Aukera Berriak”.