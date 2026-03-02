La Revuelta de David Broncano, en directo hoy 2 de marzo, con Miriam Garlo y Álvaro Cervantes como invitados

David Broncano entrevista a dos de los premiados en la gala de los Goya 2026, en las categorías de Mejor actor de reparto y Mejor actriz revelación, Álvaro Cervantes y Miriam Garlo, invitados de hoy en La Revuelta tras triunfar en los premios del cine español con la película Sorda. Además, la banda alavesa En Tol Sarmiento (ETS) visita el programa para presentar los conciertos de su nuevo disco, Konkista, con una actuación en directo. Puedes seguir La Revuelta de hoy 2 de marzo en directo y en abierto a partir de las 21:40 en La 1 y en RTVE Play, donde también puedes volver a disfrutar bajo demanda de todas las entrevistas, secciones, actuaciones musicales y programas completos.

Miriam Garlo y Álvaro Cervantes vuelven con dos Goyas Los protagonistas de Sorda ya visitaron La Revuelta hace un año para presentar la primera película 100% inclusiva del cine español. Y ahora vuelven con sendos premios Goya bajo el brazo, Miriam Garlo como Mejor actriz revelación y Álvaro Cervantes como Mejor actor de reparto. Además, Eva Libertad se llevó el galardón a Mejor dirección novel por su debut, con el que puso el foco sobre las dificultades de la maternidad para las personas que no pueden oír. ¿Por qué Miriam Garlo, actriz sorda, le pide a Broncano que no toque el bombo? CARLOS VILLANUEVA (La Revuelta)