El insÃ³lito favor que le ha pedido Jeanette a Broncano en La Revuelta: "Si no tiene mÃ¡s dinero,Â noÂ meÂ interesa"

“Porque te vas”, “Soy rebelde” o “El muchacho de los ojos tristes”, sus grandes éxitos han sido cantados por varias generaciones. Ahora, 50 años después de darse a conocer siendo apenas una adolescente de 16 años, Jeanette celebra toda su trayectoria con una gira que recorrerá España y América. A sus 74 años, la cantante de origen británico sigue muy en forma artísticamente y, a juzgar por su petición a David Broncano, en busca de pareja: “Me tienes que ayudar a buscar y después me invitas y te cuento todo”. Aunque no será sencillo porque tiene dos requisitos inamovibles, que sea “muy guapo, porque yo soy muy selectiva”, y “si no tiene más dinero que yo, no me interesa”, confesaba la invitada.

"Ninguna versión supera las originales"

Nacida en Londres en 1951, Jeanette saltó a la fama a mediados de los años 60 en España, en plena adolescencia, interpretando como vocalista del grupo Pic-Nic la canción “Cállate, niña”. Ya en los años 70 lanzó dos de sus mayores éxitos, “Porque te vas” y “Soy rebelde”, auténticos himnos que forman parte de la cultura popular de nuestro país. Pese a haber publicado solo cinco discos entre 1977 y 1989, Jeanette se convirtió en todo un icono con su voz aniñada como seña de identidad. Y, aunque considera que nadie ha mejorado sus interpretaciones originales, algunos de sus temas más conocidos han sido versionados hasta la saciedad por artistas tan diversos José Luis Perales, La Bien Querida, Rosario o Iván Ferreiro, y también al otro lado del charco, como la estrella estadounidense Selena Gomez, que versionó recientemente "Muchacho de ojos tristes" junto a Benny Blanco, o el grupo de rock argentino Attaque 77.

22.54 min La Revuelta | Selena Gomez versionó una canción de Jeanette

A sus 74 años, la artista hispano-británica vuelve a los escenarios para recorrer España y el continente americano haciendo un repaso a sus cinco décadas en la música. La cantante, a quien RTVE dedicó este mismo año un documental de la serie Imprescindibles bajo el título Jeanette. Soy rebelde, , se ha despedido del programa interpretando el que probablemente sea su mayor hit, “Porque te vas”.