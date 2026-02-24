Rigoberta Bandini reclama más presencia femenina en La Revuelta en sus "Goscars" junto a Luis Tosar: "Es un campo de nabos"
- Rigoberta Bandini y Luis Tosar serán los presentadores de los Premios Goya 2026, el sábado 28 de febrero
- Bad Gyal se planta ante las exigencias del público de La Revuelta: "Luego soy yo la catalana"
Este sábado, 28 de febrero, tendrá lugar en el Fórum de Barcelona la cuadragésima gala de entrega de Premios Goya. La cantante y actriz de doblaje Rigoberta Bandini, de nombre real Paula Ribó, ganadora de un Goya en 2024 por mejor canción original, y el actor Luis Tosar, ganador de tres “cabezones”, serán los encargados de presentar esta edición de los Goya 2026. Y han pasado por La Revuelta para practicar con una entrega de premios al equipo, invitar, sin éxito, a David Broncano y dejar un recado para el programa por la escasez de mujeres sobre el escenario.
Luis Tosar, de “Míster Estudiante” a “Monforte, el nuevo París”
El actor Luis Tosar se transforma cada vez que visita La Revuelta. Si en su última aparición le vimos correr por el escenario con unas tijeras para desmontar el mito, en esta ocasión le hemos visto presentarse el concurso de parecidos razonables de Bad Gyal, con peluca rubia incluida.
No es el único concurso que ha ganado el actor gallego, que ha recordado cómo se proclamó “Míster Estudiante” durante un viaje de fin de curso a Mallorca, en una discoteca. Los requisitos: beberse un quinto de cerveza de un trago, hacer 10 flexiones y, para rematar, ejecutar un “baile sexy”. El intérprete, ganador de dos premios Goya a la mejor interpretación masculina protagonista y uno como actor de reparto, ha actualizado con alegría su respuesta a la pregunta clásica del sexo: “Monforte de Lemos es el nuevo París, la ciudad del amor”, y es que lleva varios días trabajando allí junto a su mujer, la actriz chilena Luisa Mayol, lo que les ha permitido compartir hotel e intimidad.
Inspiración y “recado” de Rigoberta Bandini
Tras comentarlo en la entrevista con Bad Gyal, David Broncano ha vuelto a sacar a colación la información de que la miel no caduca, y esto ha dado lugar a una lluvia de ideas que ha terminado convirtiéndose en inspiración para una posible canción de Rigoberta Bandini: “Me da rabia por la cantidad de potes de miel que he tirado”, comentaba la cantante, a lo que el presentador ha añadido “toda esa dulzura queda desperdiciada”.
Después ha llegado el momento de la entrega de los “premios Goscar”, una mezcla entre los Óscar y los Goya, que Luis Tosar y Rigoberta Bandini han repartido entre los miembros de La Revuelta: Mejores efectos especiales para Grison, mejor diseño de vestuario para Ricardo Castella y mejor entrevistador para David Broncano. Aunque Paula Ribó ha aprovechado para dejar una crítica al programa: “Me hacía ilusión entregar uno a alguna mujer, pero brillan por ausencia, que esto es un campo de nabos”, así que ha optado por entregárselo a una espectadora, “a la que me ha dicho te quiero, que soy así de narcisista”.