Rigoberta Bandini reclama más presencia femenina en La Revuelta en sus "Goscars" junto a Luis Tosar: "Es un campo de nabos"

Este sábado, 28 de febrero, tendrá lugar en el Fórum de Barcelona la cuadragésima gala de entrega de Premios Goya. La cantante y actriz de doblaje Rigoberta Bandini, de nombre real Paula Ribó, ganadora de un Goya en 2024 por mejor canción original, y el actor Luis Tosar, ganador de tres “cabezones”, serán los encargados de presentar esta edición de los Goya 2026. Y han pasado por La Revuelta para practicar con una entrega de premios al equipo, invitar, sin éxito, a David Broncano y dejar un recado para el programa por la escasez de mujeres sobre el escenario.

Luis Tosar, de “Míster Estudiante” a “Monforte, el nuevo París” El actor Luis Tosar se transforma cada vez que visita La Revuelta. Si en su última aparición le vimos correr por el escenario con unas tijeras para desmontar el mito, en esta ocasión le hemos visto presentarse el concurso de parecidos razonables de Bad Gyal, con peluca rubia incluida. 07.08 min La Revuelta | ¿Quién se parece más a Bad Gyal? No es el único concurso que ha ganado el actor gallego, que ha recordado cómo se proclamó “Míster Estudiante” durante un viaje de fin de curso a Mallorca, en una discoteca. Los requisitos: beberse un quinto de cerveza de un trago, hacer 10 flexiones y, para rematar, ejecutar un “baile sexy”. El intérprete, ganador de dos premios Goya a la mejor interpretación masculina protagonista y uno como actor de reparto, ha actualizado con alegría su respuesta a la pregunta clásica del sexo: “Monforte de Lemos es el nuevo París, la ciudad del amor”, y es que lleva varios días trabajando allí junto a su mujer, la actriz chilena Luisa Mayol, lo que les ha permitido compartir hotel e intimidad. Luis Tosar y Luisa Mayol explican en La Revuelta cómo cambia su vida sexual durante la promoción La Revuelta