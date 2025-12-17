España solicitará el sexto pago de los fondos europeos a partir del próximo 20 de enero

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha anunciado este miércoles que España presentará la solicitud del sexto desembolso de fondos europeos asociados al plan de recuperación a partir del próximo 20 de enero, y espera que se haga efectivo en el primer semestre del año.

El titular de Economía ha comparecido este miércoles en la Comisión Mixta para Asuntos Europeos del Congreso para informar sobre los progresos y avances del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española, donde ha recordado que precisamente el 20 de enero hay una reunión del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea (Ecofin).

Cuerpo ha señalado así que espera recibir en las próximas horas una valoración "positiva" por parte de la Comisión Europea respecto a la última adenda al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Con esta adenda, el Gobierno ha revisado 160 medidas para simplificar y facilitar el completo despliegue del plan antes de que finalice el año 2026 y ha reducido a 22.800 millones los préstamos que finalmente pedirá España, poco más del 25% de los créditos asignados en un principio.