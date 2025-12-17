España solicitará el sexto pago de los fondos europeos a partir del próximo 20 de enero
- El Gobierno espera que se haga efectivo en el primer semestre de 2026, según el ministro de Economía
- Cuerpo prevé que se pueda pedir el último desembolso, el séptimo, después del próximo mes de agosto
El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha anunciado este miércoles que España presentará la solicitud del sexto desembolso de fondos europeos asociados al plan de recuperación a partir del próximo 20 de enero, y espera que se haga efectivo en el primer semestre del año.
El titular de Economía ha comparecido este miércoles en la Comisión Mixta para Asuntos Europeos del Congreso para informar sobre los progresos y avances del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española, donde ha recordado que precisamente el 20 de enero hay una reunión del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea (Ecofin).
Cuerpo ha señalado así que espera recibir en las próximas horas una valoración "positiva" por parte de la Comisión Europea respecto a la última adenda al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Con esta adenda, el Gobierno ha revisado 160 medidas para simplificar y facilitar el completo despliegue del plan antes de que finalice el año 2026 y ha reducido a 22.800 millones los préstamos que finalmente pedirá España, poco más del 25% de los créditos asignados en un principio.
Prevé pedir el séptimo pago después de agosto de 2026
El ministro ha detallado que, una vez terminado el proceso en agosto de 2026, espera que se pueda proceder a la última petición de desembolso por parte de España, la séptima, y que pueda llegar dentro de los plazos marcados por el plan de recuperación, antes de que finalice el próximo año.
De esta manera, según datos del Ejecutivo, España habrá accedido a un total de 103.000 millones de euros, que suponen más del 6% de su PIB en un periodo de apenas cinco años. De esa cantidad, 80.000 millones corresponden a transferencias y 22.000 millones a préstamos. Con todo, el ministro ha señalado que se habrán logrado los dos grandes objetivos para los que se diseñó: la recuperación ágil, rápida y sin cicatrices tras la pandemia y la modernización de nuestro tejido productivo, económico y social.