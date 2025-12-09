El Gobierno simplifica los compromisos del plan de recuperación para recibir los 25.000 millones a fondo perdido

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una nueva adenda al Plan de Recuperación que simplifica los compromisos para recibir los 25.000 millones de euros de fondos no reembolsables que quedan pendientes y cuyo programa termina en agosto de 2026.

Así lo ha explicado este martes el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en base a la solicitud de la Comisión Europea en el mes de junio para "revisar los planes para simplificarlos, agilizar los procesos y maximizar la llegada de fondos a la economía".

Hasta la fecha, España ha accedido a un total de 71.000 millones de euros del programa Next Generation, de los cuales 55.000 millones han sido trasferencias a fondo perdido (de los 80.000 disponibles para nuestro país) y 16.000, créditos con condiciones favorables.

En paralelo, España ha renunciado en la adenda oficialmente al grueso de los 83.155 millones de euros en préstamos de la Comisión Europea, de los que solo se aspira a obtener 22.800 millones.

España dejará de recibir las visitas de los "hombres de negro" por el rescate bancario Por otro lado, Cuerpo ha asegurado que España dejará de recibir las visitas de los conocidos como "hombres de negro", al superar un 75% del pago del préstamo que recibió en 2012 para rescatar al sistema bancario. El próximo 11 de diciembre, España realizará un nuevo pago del préstamo que recibió del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) concedido en 2012 para la recapitalización del sistema financiero (41.300 millones), según ha explicado el ministro. Con este pago, ha añadido Cuerpo, se volverá a abonar más de un 75% del préstamo, y con ello, se pondrá fin al seguimiento bianual que desde el año 2012 han venido realizando las instituciones europeas, como las del MEDE o del Banco Central Europeo (BCE).