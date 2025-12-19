La CNMC multa con más de cinco millones a la distribuidora eléctrica de Naturgy por "restringir la competencia"

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha multado este viernes con 5,08 millones de euros a la distribuidora eléctrica del grupo Naturgy (UFD Distribución Electricidad) por "restringir la competencia" en el mercado de instalación de contadores eléctricos. La empresa, con sus prácticas, habría limitado así la capacidad de elección de los consumidores y operadores alternativos. Los hechos habrían corrido entre mayo de 2018 y mayo de 2021.

La distribuidora UFD tendrá prohibido contratar con el sector público, en todo el territorio nacional, por una duración de 4 meses, según ha apuntado la CNMC en una nota de prensa. La prohibición afecta a contratos de obras, suministros y servicios vinculados al mercado de instalación de equipos de medida eléctrica y su puesta a disposición, salvo cuando esté obligada a hacerlo según la normativa sectorial.

El derecho de la competencia, subraya la CNMC, exige que las empresas en posición de dominio sean especialmente responsables de no restringir la competencia ni en el mercado que dominan ni en los mercados conexos.