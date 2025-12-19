La CNMC multa con más de cinco millones a la distribuidora eléctrica de Naturgy por "restringir la competencia"
- Naturgy habría dificultado la instalación de contadores a otras empresas por "una interpretación indebida de la normativa"
- Desde la compañía subrayan a RTVE que ya corrigieron esta situación en mayo de 2021
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha multado este viernes con 5,08 millones de euros a la distribuidora eléctrica del grupo Naturgy (UFD Distribución Electricidad) por "restringir la competencia" en el mercado de instalación de contadores eléctricos. La empresa, con sus prácticas, habría limitado así la capacidad de elección de los consumidores y operadores alternativos. Los hechos habrían corrido entre mayo de 2018 y mayo de 2021.
La distribuidora UFD tendrá prohibido contratar con el sector público, en todo el territorio nacional, por una duración de 4 meses, según ha apuntado la CNMC en una nota de prensa. La prohibición afecta a contratos de obras, suministros y servicios vinculados al mercado de instalación de equipos de medida eléctrica y su puesta a disposición, salvo cuando esté obligada a hacerlo según la normativa sectorial.
El derecho de la competencia, subraya la CNMC, exige que las empresas en posición de dominio sean especialmente responsables de no restringir la competencia ni en el mercado que dominan ni en los mercados conexos.
La sanción llega tras la denuncia de Axon Time y Enerlin Ingenieros
La investigación se inició a partir de una denuncia de Axon Time y Enerlin Ingenieros contra UFD por posibles prácticas contrarias a la normativa de competencia. Tras ello, en abril de 2023, la CNMC llevó a cabo inspecciones en dos sedes del Grupo de Naturgy y en noviembre de 2023 inició un procedimiento sancionador contra UFD.
Según la CNMC, UFD hizo "una interpretación indebida de la normativa" que la obliga a integrar todos los contadores del segmento doméstico en los sistemas de telegestión de la distribuidora y que, por tanto, era aplicable también a determinados tipos de contadores en el segmento industrial.
Esta conducta se tradujo en la imposición de requisitos no previstos en la normativa y en la denegación o retraso en la instalación y activación de equipos de medida propiedad de otras empresas de servicios de medidas y clientes industriales.
La CNMC ha impuesto, además, estas obligaciones a la distribuidora eléctrica del Grupo Naturgy, como apunta en su comunicado:
- UFD debe activar los equipos de tele-medida propiedad de terceros ya instalados y permitir la instalación y activación de nuevos cuando lo solicite el cliente.
- UFD debe permitir la instalación de equipos de medida eléctrica amparados normativamente.
- UFD debe informar a los titulares de los puntos de suministro afectados y publicar en su web las nuevas obligaciones.
Fuentes del Grupo Naturgy han subrayado a la redacción de RTVE Noticias que la empresa ya "corrigió" internamente la interpretación de la normativa a la que se refiere la sanción en mayo de 2021. Contra esta resolución se puede interponer un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses que cuentan a partir del día siguiente al de la notificación.