La CNMC investiga posibles prácticas anticompetitivas en el sector de la asistencia sanitaria privada y la consultoría sanitaria

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) investiga si varias empresas han llevado a cabo prácticas anticompetitivas en el mercado de prestación de asistencia sanitaria privada y en actividades de consultoría sanitaria.

Se está examinando la existencia de posibles acuerdos o prácticas concertadas entre empresas que operan en estos ámbitos, así como un posible abuso de posición dominante por parte de algunas de las compañías dedicadas a la prestación de asistencia sanitaria privada. Si finalmente se confirma, estas prácticas podrían constituir una infracción de los artículos 1.1 y 2 de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC).