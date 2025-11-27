La CNMC investiga posibles prácticas anticompetitivas en el sector de la asistencia sanitaria privada y la consultoría sanitaria
- El organismo inspeccionó las sedes de varias empresas entre el 18 y el 21 de noviembre
- Esta investigación supone un paso previo a una posible apertura de un expediente sancionador
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) investiga si varias empresas han llevado a cabo prácticas anticompetitivas en el mercado de prestación de asistencia sanitaria privada y en actividades de consultoría sanitaria.
Se está examinando la existencia de posibles acuerdos o prácticas concertadas entre empresas que operan en estos ámbitos, así como un posible abuso de posición dominante por parte de algunas de las compañías dedicadas a la prestación de asistencia sanitaria privada. Si finalmente se confirma, estas prácticas podrían constituir una infracción de los artículos 1.1 y 2 de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC).
Investigación en las sedes de las empresas
El organismo regulador inspeccionó las sedes de varias empresas entre los días 18 y 21 de noviembre, en colaboración con la autoridad autonómica de competencia de uno de los territorios donde se ubican las empresas investigadas.
En todo caso, estas inspecciones son el paso previo al posible inicio de un expediente sancionador que, de entrada, no prejuzga el resultado final de la investigación ni la culpabilidad de las empresas inspeccionadas, tal y como apunta la CNMC.
Los acuerdos entre competidores de cualquier sector constituyen una infracción "muy grave" según la normativa de competencia (LDC). Estas prácticas podrían conllevar multas de hasta un 10% del volumen de negocio total de las empresas infractoras en el ejercicio anterior al que imponga la multa.