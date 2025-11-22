La clínica dental de Alzira que trató a una niña que murió después no estaba autorizada para sedar por vía intravenosa

La clínica dental privada de Alzira (Valencia) que atendió a una niña de 6 años que falleció el pasado jueves tras ser sometida a un tratamiento dental no tiene autorización sanitaria de la Conselleria de Sanidad para realizar técnicas de actividad de anestesia, lo que incluye la sedación con fármacos intravenosos, como se le practicó a la menor.

Así lo ha confirmado este sábado la Conselleria, desde la que se ha especificado que la autorización de esta clínica dental privada es "como clínica dental con actividad de odontología - estomatología" y que lo que sí puede es "administrar sin más autorización anestésicos locales".

La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Alzira (Valencia) ha abierto diligencias previas para investigar el fallecimiento de la pequeña, de seis años, tras ser sometida a un tratamiento dental en esta clínica de Alzira, según el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana.

Según la Conselleria de Sanidad, a las 16:52 horas de este jueves una niña de seis años ingresó en el Servicio de Urgencias del Hospital de la Ribera en parada cardiorrespiratoria tras haber sido atendida previamente esa misma mañana en una clínica dental privada y los facultativos intentaron su reanimación sin éxito.