El temporal provoca dos cortes en la alta velocidad en la línea de Antequera y bloquea carreteras

La circulación de Alta Velocidad entre Málaga y Antequera se encuentra interrumpida debido a un desprendimiento de tierras en el municipio de Álora.

Adif ha informado de este corte sobre las 7:30 horas de este miércoles, poco después de que avanzara que los trenes con origen y destino Málaga estaban registrando retrasos por una incidencia en los sistemas de electrificación en Álora.

Ha señalado que está movilizado el personal necesario para restablecer la circulación lo antes posible.

Además, ha informado de que también está cortada la circulación en el tramo de alta velocidad Antequera Santa Ana-Granada por condiciones meteorológicas adversas entre la Bifurcación Tocón y Loja.

En la provincia de Sevilla, hay cortes de suministro eléctrico en Coripe y zonas rurales de Morón de la Frontera, con unos 1.900 usuarios afectados a consecuencia del paso de la borrasca, según la Subdelegación del Gobierno.

Carreteras cortadas El temporal de frío, lluvia y nieve que atraviesa la península mantiene 45 carreteras cerradas al tráfico en la red secundaria, 13 en nivel negro por la nieve y otras 32 por las intensas lluvias e inundaciones, según la Dirección General de Tráfico (DGT). La nieve y el hielo condicionan la circulación en puntos de la red principal. Se encuentran en nivel amarillo, que limita la velocidad a 60 km/h y prohíbe el paso a vehículos pesados, la A-1 en Segovia entre los kilómetros 100 y 118, la A-23 en el tramo Nueno-Lanave en Huesca y la A-1 entre Madrid y Segovia del kilómetro 83 al 99. También presentan esta restricción la A-6 en el Puerto del Manzanal, la N-110 en Ávila y la N-630 en León. Por su parte, transcurren en nivel verde la AP-66 entre León y Asturias, la A-52 en tramos de Zamora y Ourense entre los kilómetros 54.0 y 133.0, la A-6 en Pedrafita do Cebreiro, la A-92 en el Puerto de la Mora, la N-420 en Cuenca y la N-6 entre Madrid y Segovia. Respecto a las carreteras cortadas (nivel negro), permanecen intransitables por nieve 13 tramos: en Granada, la A-395 (del km 32.0 al 39.0) y la A-4025 (del km 0.0 al 7.35); en Asturias, la LN-8 y la SD-2; en Salamanca, la DSA-180, la DSA-191 y la SA-203; en Zamora, la ZA-103 (del km 8.0 al 16.0); en Cáceres, la CC-224, la CC-242 y la CC-437; y en Navarra, la NA-2011 y la NA-2012.

Cádiz, la más afectada por el agua En cuanto a las carreteras cerradas por inundación, Cádiz es la provincia más afectada con 30 vías, la mayoría en pedanías de Jerez cercanas al cauce del río Guadalete. Así, están cortadas la A-372 entre Arcos y Ronda, por la caída de un muro de contención a la calzada, y permanece interrumpida la circulación en la CA-9105, lo que mantiene aislada la pedanía de Benamahoma. La caída de un árbol esta madrugada en la autopista AP-4 entre Cádiz y Sevilla ha provocado que se mantengan cortados los carriles hacia la capital gaditana, lo que, junto a un accidente ocurrido a la altura de Puerto Real, ha dificultado la circulación durante esta madrugada. Según fuentes de la Subdelegación del Gobierno, el árbol, que ha caído en el kilómetro 85 a la altura de Jerez, ha podido ser retirado y se está recuperando la normalidad. Están también cortados por desplazamiento de la calzada el acceso sur de Rota o la CA-3113 entre Puerto Real y Jerez. Hay cortes en Bornos, Villamartín, Setenil, Torre Alháquime, y Ubrique, además de Alcalá del Valle, donde una grieta en la calzada impide la conexión con Olvera. También hay carreteras cortadas en la comarca del Campo de Gibraltar, en concreto en San Roque, Jimena, El Tesorrillo, Algeciras y Los Barrios por desprendimientos e inundaciones. También se registran cierres por agua en Sevilla, con siete vías cortadas, la más destacada la Nacional 630, en el término municipal de Guillena. Además permanecen cortadas la A-361 en Morón, la SE-3102 en la capital, la SE-4104 en Alcolea, la SE-5203 en Arahal, la SE-5206 en El Coronil y la SE-6300 en el municipio de Lebrija. En León, hay cinco tramos cortados entre los que destacan la LE-114 y la LE-5705; en Granada, con la A-336, A-4026 y GR-3401; así como en Córdoba (CO-4207), Málaga (MA-8302) y Cáceres (CC-146).