Montero dice que ya tiene "elaborados" los presupuestos y está "trabajando" con los grupos parlamentarios

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado que ya tiene "elaborados" los próximos presupuestos generales del Estado y que está "trabajando" con los grupos parlamentarios para poder presentarlos.

"Estoy discutiendo con los diferentes grupos políticos, y nuestra idea es presentar las cuentas públicas lo antes posible, a lo largo del primer trimestre del próximo año", ha avanzado en una entrevista emitida este jueves por la Cadena SER en Andalucía.

Respecto al nuevo modelo de financiación autonómica, ha asegurado que se necesita uno que aporte más recursos al conjunto de las comunidades, especialmente a aquellas que han estado infrafinanciadas durante el periodo anterior: "Un modelo que tengo muy avanzado y que espero que el Partido Popular pueda apoyar", ha sostenido.

Rechaza la abstención en Extremadura Asimismo, la ministra ha dicho, ante la posibilidad de una hipotética abstención del PSOE para facilitar la investidura de María Guardiola como presidenta de Extremadura sin depender de Vox, que el proyecto del PP es "antagónico" al de los socialistas. A raíz del debate que ha planteado el expresidente de esta comunidad Juan Carlos Rodríguez Ibarra, favorable a esa abstención para permitir que Guardiola sea investida tras las elecciones del pasado domingo, la también ministra de Hacienda ha aclarado que la última palabra para establecer alianzas la tienen los militantes. El PSOE ve a Guardiola "más dependiente de la ultraderecha" y deja a los militantes extremeños la decisión en la investidura "Pero es obvio que el proyecto del Partido Popular y el del Partido Socialista son antagónicos. Las políticas que practica el PP no tienen el consenso ni el aval del PSOE". La dirigente socialista ha asegurado igualmente que la sociedad en general no está entendiendo al Partido Popular en su política de alianza con su único socio posible, que es "la ultraderecha". "Cuando no tiene presupuesto, ha hecho una convocatoria electoral que, al final, se ha saldado con que ni tiene investidura ni tiene presupuesto. Parece que Vox va a redoblar la apuesta inicial porque Guardiola ha hecho un mal cálculo", ha indicado Montero, quien a su vez ha reconocido el muy mal resultado de su partido, tanto por la imputación de su candidato como por la abstención de la izquierda. Guardiola pide a Vox "compromiso" si quiere estar en el Gobierno extremeño y Moncloa exige "responsabilidad"