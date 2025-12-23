El Gobierno aprueba la tercera prórroga de los Presupuestos Generales del Estado de 2023

El Consejo de Ministros ha aprobado el acuerdo que establece los criterios técnicos para la prórroga en 2026 de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023. Estos fueron los últimos aprobados y los que han estado vigentes en 2023, 2024 y a lo largo de 2025. Es una medida adoptada a la espera de que el Gobierno de Pedro Sánchez presente y consiga sacar adelante en las Cortes Generales un nuevo proyecto para las cuentas públicas de 2026.

El Ministerio de Hacienda ha informado a través de un comunicado que esta medida cumple con el artículo 134 de la Constitución Española. Este epígrafe recoge que, si al llegar el 1 de enero no hay una nueva Ley de Presupuestos, se considerarán automáticamente prorrogados las cuentas públicas del ejercicio anterior. También es este artículo el que obliga al Gobierno a presentar anualmente los PGE ante el Congreso de los Diputados.

Se trata de la undécima prórroga presupuestaria de la democracia. Ya sucedió anteriormente con las cuentas de 1978, 1982, 1995, 2011, 2016, 2017, en dos ocasiones los de 2018 y ahora por tercera vez con las de 2023. Debido a la fragmentación parlamentaria, y a la ruptura definitiva de Junts, el Ejecutivo tendrá que buscar los apoyos suficientes para que las cuentas públicas puedan aprobarse.

Límite de gasto A pesar de todo, el Gobierno ya tiene listo el límite de gasto no financiero, conocido como el techo de gasto de los PGE para 2026. Este eleva la cifra récord hasta los 216.177 millones, así como la senda de déficit y deuda para las administraciones públicas, pese al rechazo del Congreso. Debido a la negativa de la Cámara Baja, entrará en vigor el plan fiscal estructural a medio plazo enviado el año pasado a Bruselas. Este deja menos margen de gasto a las comunidades autónomas y otorga mayor flexibilidad a la Administración Central. El déficit fijado para el conjunto de las administraciones públicas bajará desde el 2,1% en 2026, al 1,8% en 2027 y al 1,6% en 2028. En cuanto a la deuda pública, el Gobierno ha situado el objetivo para las administraciones públicas en el 100,9% del PIB en 2026, en el 100% en 2027 y en el 99,1% en 2028. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya ha adelantado que los Presupuestos de 2026 van a ser "expansivos y responsables". Además, ha asegurado que ya está trabajando para que sean percibidos por la mayoría de los grupos políticos como una "necesidad" que trasladar a los hogares. El déficit público baja en octubre hasta el 0,61% del PIB y el del Estado cae al 1,86% en los primeros diez meses del año