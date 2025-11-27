El papa espera que Turquía sea un "factor de acercamiento" al servicio de la paz en su reunión con Erdogan
- Después de Turquía, Líbano será el próximo destino en el periplo papal
- El motivo del viaje a Turquía es acudir a Iznik para la celebración de los 1.700 años del primer concilio de la cristiandad
León XIV ha deseado este jueves, al iniciar una visita a Turquía, que este país sea "un factor de estabilidad y acercamiento entre los pueblos, al servicio de una paz justa y duradera", en un encuentro en Ankara junto al presidente Recep Tayyip Erdogan en el que el mandatario ha esperado que la llegada del pontífice sea "beneficiosa para toda la humanidad" en un momento de aumento de la "incertidumbre y la tensión".
"Este país constituye un puente entre Oriente y Occidente, entre Asia y Europa, y una encrucijada de culturas y religiones", ha dicho el papa en un discurso en la Biblioteca Nacional del Palacio Presidencia, convencido de que "tras la época de construcción de las grandes organizaciones internacionales que siguió a las tragedias de las dos guerras mundiales, estamos atravesando una fase de fuertes conflictos a nivel global". En los que prevalecen, ha continuado, "las estrategias de poder económico y militar", alimentando lo que su antecesor el papa Francisco llamaba "la tercera guerra mundial a pedazos".
Para el papa estadounidense y peruano, "está en juego el futuro de la humanidad" y ha ofrecido el trabajo de la Santa Sede para "cooperar con todas las naciones que se preocupan por el desarrollo integral de cada hombre y de todos los hombres y las mujeres".
Erdogan aplaude la labor del papa respecto a Ucrania y Gaza
En este primer encuentro entre León XIV y Erdogan estaba previsto que uno de los temas sobre la mesa fueran las negociaciones para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania y el alto el fuego en Gaza.
"Los llamados del papa León a la paz y la diplomacia con respecto a la guerra entre Ucrania y Rusia son muy significativos", ha señalado el mandatario turco en un discurso dirigido al pontífice y a líderes políticos y religiosos en la biblioteca presidencial.
Erdogan también ha elogiado la "astuta postura" de León XIV sobre la cuestión palestina. "Nuestra deuda con el pueblo palestino es la justicia, y el fundamento de esta es implementar de inmediato la visión de una solución de dos Estados basada en las fronteras de 1967. De igual manera, preservar el estatus histórico de Jerusalén es crucial", ha agregado.
En septiembre, León se reunió en el Vaticano con el presidente israelí, Isaac Herzog, y le planteó la "trágica situación" en Gaza.
El líder católico también ha pedido que se favorezca la contribución de las mujeres en la vida social, después de las recientes protestas de los movimientos de mujeres que piden que Turquía vuelva a firmar el Convenio de Estambul de lucha contra la violencia de genero, del que el país salió en 2021. Y ha definido al país como "una encrucijada de sensibilidades", donde los cristianos representan apenas el 0,1% de sus 86 millones de habitantes. Su "homogeneización", según León, representaría "un empobrecimiento".
"Turquía, donde el 99% de sus ciudadanos son musulmanes, fomenta el respeto por todas las religiones, incluidas las comunidades cristianas", ha destacado Erdogan.
El primer viaje internacional
El avión del papa León XIV ha aterrizado este jueves en el aeropuerto internacional de Ankara, donde comienza el primer viaje de su papado, que lo va a llevar a Turquía y Líbano desde hoy hasta el 2 de diciembre. A su llegada y antes de reunirse con Erdogan, el pontífice ha sido recibido con honores militares y por el ministro de Cultura y Turismo de Turquía, Mehmet Nuri Ersoy. Tras la bienvenida oficial en el aeropuerto, el convoy del papa se ha trasladado bajo fuertes medidas de seguridad al Mausoleo de Mustafa "Kemal" Atatürk (1881-1938) en Ankara, dedicado al fundador del Estado laico moderno de Turquía. Debido a la visita al Mausoleo, las autoridades turcas impusieron extensivas medidas de seguridad hoy, con algunas calles cortadas al tráfico en la capital turca desde las primeras horas de la mañana.
"Doy gracias a Dios por poder visitar Turquía e invoco para este país y su pueblo una abundancia de paz y prosperidad", ha escrito el pontífice en el libro de honor del mausoleo, según ha informado el Vaticano.
A última hora de la tarde abandonará la capital turca para volar a Estambul, donde continuará su viaje hacia el Líbano, su próxima parada.
El motivo del viaje de León XIV a Turquía es acudir a Iznik, la antigua Nicea, para la celebración de los 1.700 años del primer concilio de la cristiandad. El papa pronunciará en este primer viaje nueve discursos, cinco saludos y dos homilías, y hablará inglés en los actos y francés para las liturgias.
"Esperanza" por su posible viaje a España
Durante el vuelo de Roma a Ankara con la prensa, el papa León XIV ha respondido a las preguntas de los periodistas españoles, quienes le han preguntado por su posible viaje a España y sobre el que ha dicho que hoy "hay más que esperanza".
En su primer viaje internacional, León XIV ha querido saludar, como hacía el papa Francisco, a los representantes de los cerca 80 medios que le acompañarán, entre ellos EFE, y ha pasado media hora saludándoles, uno a uno, mostrando un gran sentido del humor y cordialidad.
Los periodistas españoles le han recordado que tiene muchas invitaciones para ir a España, a lo que el pontífice ha contestado: "Invitaciones no faltan" y "vamos a ver las fechas". También ha explicado que hizo una vez un tramo del Camino de Santiago, pero sonriendo confesó que "en coche".
¿También podría hacerlo a caballo?, le han preguntado los reporteros bromeando sabiendo la pasión del papa Robert Prevost. "Es verdad", ha respondido el pontífice. que ha demostrado saber lidiar con la prensa.
La periodista de la cadena COPE Eva Fernández le ha entregado el escudo heráldico de sus antepasados españoles por línea materna en la que se confirma la ascendencia cántabra materna de León XIV.
La investigación realizada por el Centro de Estudios Montañeses ha confirmado que sus antepasados por ascendencia materna provienen concretamente de la localidad de Isla, perteneciente al ayuntamiento de Arnuero, en la región de Cantabria.
El papa ha recibido con ilusión el estudio heráldico y recordó los antepasados de su madre.