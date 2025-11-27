El papa espera que Turquía sea un "factor de acercamiento" al servicio de la paz en su reunión con Erdogan

León XIV ha deseado este jueves, al iniciar una visita a Turquía, que este país sea "un factor de estabilidad y acercamiento entre los pueblos, al servicio de una paz justa y duradera", en un encuentro en Ankara junto al presidente Recep Tayyip Erdogan en el que el mandatario ha esperado que la llegada del pontífice sea "beneficiosa para toda la humanidad" en un momento de aumento de la "incertidumbre y la tensión".

"Este país constituye un puente entre Oriente y Occidente, entre Asia y Europa, y una encrucijada de culturas y religiones", ha dicho el papa en un discurso en la Biblioteca Nacional del Palacio Presidencia, convencido de que "tras la época de construcción de las grandes organizaciones internacionales que siguió a las tragedias de las dos guerras mundiales, estamos atravesando una fase de fuertes conflictos a nivel global". En los que prevalecen, ha continuado, "las estrategias de poder económico y militar", alimentando lo que su antecesor el papa Francisco llamaba "la tercera guerra mundial a pedazos".

Para el papa estadounidense y peruano, "está en juego el futuro de la humanidad" y ha ofrecido el trabajo de la Santa Sede para "cooperar con todas las naciones que se preocupan por el desarrollo integral de cada hombre y de todos los hombres y las mujeres".

El papa León XIV y el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan (d), se estrechan la mano durante la ceremonia de bienvenida celebrada este jueves en Ankara EFE/ Alessandro Di Meo

Erdogan aplaude la labor del papa respecto a Ucrania y Gaza En este primer encuentro entre León XIV y Erdogan estaba previsto que uno de los temas sobre la mesa fueran las negociaciones para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania y el alto el fuego en Gaza. "Los llamados del papa León a la paz y la diplomacia con respecto a la guerra entre Ucrania y Rusia son muy significativos", ha señalado el mandatario turco en un discurso dirigido al pontífice y a líderes políticos y religiosos en la biblioteca presidencial. Erdogan también ha elogiado la "astuta postura" de León XIV sobre la cuestión palestina. "Nuestra deuda con el pueblo palestino es la justicia, y el fundamento de esta es implementar de inmediato la visión de una solución de dos Estados basada en las fronteras de 1967. De igual manera, preservar el estatus histórico de Jerusalén es crucial", ha agregado. En septiembre, León se reunió en el Vaticano con el presidente israelí, Isaac Herzog, y le planteó la "trágica situación" en Gaza. El líder católico también ha pedido que se favorezca la contribución de las mujeres en la vida social, después de las recientes protestas de los movimientos de mujeres que piden que Turquía vuelva a firmar el Convenio de Estambul de lucha contra la violencia de genero, del que el país salió en 2021. Y ha definido al país como "una encrucijada de sensibilidades", donde los cristianos representan apenas el 0,1% de sus 86 millones de habitantes. Su "homogeneización", según León, representaría "un empobrecimiento". "Turquía, donde el 99% de sus ciudadanos son musulmanes, fomenta el respeto por todas las religiones, incluidas las comunidades cristianas", ha destacado Erdogan. El papa León XIV se reúne con el presidente para los Asuntos Religiosos de Turquía, Safi Arpagu, este jueves en Ankara EFE/ Simone Risoluti / Dicasterio Para La Comunicación Del Vaticano

El primer viaje internacional El avión del papa León XIV ha aterrizado este jueves en el aeropuerto internacional de Ankara, donde comienza el primer viaje de su papado, que lo va a llevar a Turquía y Líbano desde hoy hasta el 2 de diciembre. A su llegada y antes de reunirse con Erdogan, el pontífice ha sido recibido con honores militares y por el ministro de Cultura y Turismo de Turquía, Mehmet Nuri Ersoy. Tras la bienvenida oficial en el aeropuerto, el convoy del papa se ha trasladado bajo fuertes medidas de seguridad al Mausoleo de Mustafa "Kemal" Atatürk (1881-1938) en Ankara, dedicado al fundador del Estado laico moderno de Turquía. Debido a la visita al Mausoleo, las autoridades turcas impusieron extensivas medidas de seguridad hoy, con algunas calles cortadas al tráfico en la capital turca desde las primeras horas de la mañana. "Doy gracias a Dios por poder visitar Turquía e invoco para este país y su pueblo una abundancia de paz y prosperidad", ha escrito el pontífice en el libro de honor del mausoleo, según ha informado el Vaticano. A última hora de la tarde abandonará la capital turca para volar a Estambul, donde continuará su viaje hacia el Líbano, su próxima parada. El motivo del viaje de León XIV a Turquía es acudir a Iznik, la antigua Nicea, para la celebración de los 1.700 años del primer concilio de la cristiandad. El papa pronunciará en este primer viaje nueve discursos, cinco saludos y dos homilías, y hablará inglés en los actos y francés para las liturgias. El papa León XIV pronunciando este jueves un discurso durante una reunión con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en la Biblioteca Nacional de Ankara EFE/EPA/VATICANO