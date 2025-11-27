Topuria hace una pausa "por un momento difícil" en su vida personal: "No pelearé en el primer trimestre del año que viene"

Ilia Topuria ha anunciado en su cuenta oficial de X que dejará de pelear en la UFC de manera temporal por un "momento difícil" en su vida personal y que, ahora, quiere "centrarse en sus hijos". Hace poco que el doble campeón de las artes marciales mixtas se ha separado de su mujer, Giorgina Uzcategui.

"No pelearé en el primer trimestre del año que viene. Estoy pasando por un momento difícil en mi vida personal. Quiero centrarme en mis hijos y resolver esta situación lo antes posible. No quiero retrasar la división. La UFC organizará los enfrentamientos necesarios, y en cuanto se resuelva el asunto, les informaré que estoy listo para mi regreso", ha comunicado el campeón de la UFC en su cuenta de X.

Unas hora antes, se dio a conocer que Cristiano Ronaldo, delantero portugués del Al-Nassr y cinco veces ganador del Balón de Oro, se convirtió en nuevo accionista de la promotora española de artes marciales mixtas (MMA) 'The Way of Warriors FC' (El Camino del Guerrero, WOF FC), en la que también participa Topuria, tal y como comunicó la propia compañía en una nota de prensa.

Topuria, que actualmente ostenta el título de campeón defensor en la categoría de 155 libras (70 kilos), lo perdería en caso de no competir en el evento de Estados Unidos en el mes de enero.