M-Clan defiende la autenticidad de los artistas frente a la IA: “Duki no arrasaría si no fuera de verdad” | La Revuelta

M-Clan llevan tanto tiempo en la música que pueden permitirse “quitarse años” de encima. Aunque cumplen ya los 33 años de carrera, celebran su trigésimo aniversario con una gira por toda España a la que han invitado, a su manera, al público de La Revuelta. “Estáis invitados e invitadas a todos los conciertos gratuitos de la gira”, han bromeado tras comentar con Broncano que se ha “creado un monstruo” con la exigencia de entradas. Al fin y al cabo, llenar recintos es todo un desafío para cualquier artista, como lo son las nuevas tecnologías y herramientas como la inteligencia artificial, a la que se han referido en su entrevista con David Broncano, que ha revelado una anécdota con el vocalista, Carlos Tarque, antes de ser famoso. La banda murciana, además, ha cerrado el programa interpretando uno de sus grandes clásicos, “Quédate a dormir”.

La anécdota de Broncano con Tarque: “¡Menudo jabalí!” 30 años de carrera en la música dan para mucho, y M-Clan ya eran un grupo muy conocido cuando David Broncano todavía era un estudiante universitario. En aquella época, según ha desvelado el presentador, coincidía frecuentemente con Carlos Tarque, vocalista de la banda, en un bufet libre vegetariano, al que acudía con el músico y productor Alejo Stivel. Broncano era entonces anónimo, por lo que Tarque no reparó en su presencia, pero “al segundo día me fijé y dije: ¡Cómo come este tío, menudo jabalí!”, recordaba el presentador. Tanto le impresionó que, en otra ocasión, se “picó” y trató de igualarle en cantidad de comida ingerida. Moraleja: nunca intentes igualar a un rockero murciano. 20.49 min La Revuelta | El "pique" de Broncano con Carlos Tarque de M-Clan