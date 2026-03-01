La situación anticiclónica que se registra en la mayor parte de España dejará un domingo con cielos despejados, salvo algunas lluvias débiles y ocasionales en el sureste peninsular y Canarias, con calima que afectará al tercio sureste de la Península, Ceuta, Melilla y Baleares y ascenso de temperaturas máximas, subida que será localmente notable en el Cantábrico.

De acuerdo al pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), habrá nubosidad baja matinal dejando bancos de niebla en regiones mediterráneas, este de la meseta Sur, Andalucía, Cantábrico oriental, alto Ebro, interior norte de Galicia, Pirineos y sierras del nordeste, una situación que remitirá a lo largo del día.

En Alborán, sureste peninsular, Comunidad Valencia y Baleares permanecerán los cielos nubosos en general.

Se registrarán lluvias débiles y ocasionales en el Estrecho, oeste de Alborán, Melilla y zonas al norte del cabo de la Nao, pudiendo afectar de formas aislada a otras regiones mediterráneas.

En Canarias habrá cielos nubosos en el norte de las islas, acompañados de lluvias débiles en las montañosas; en el sur estará poco nuboso; con descenso de temperaturas, y vientos alisios con intervalos fuertes y rachas muy fuertes tendiendo a amainar.

Será probable la entrada de calima en el tercio sureste peninsular, Ceuta, Melilla y Baleares.

Las heladas débiles se limitará a la meseta Norte y entornos de montaña de la mitad norte peninsular, y serán moderadas en el Pirineo.

Las temperaturas máximas ascenderán en la mitad norte peninsular, ascenso que localmente será notable en el Cantábrico, así como en el este de Alborán. Predominarán los descensos en el resto de Andalucía y habrá pocos cambios en el resto. Las mínimas descenderán o tendrán pocos cambios, salvo aumentos en el entorno del Estrecho.

El viento soplará de componentes este y sur en la Península y Baleares, en general será flojo salvo en litorales de la mitad sur donde se prevé moderado, llegando a intervalos fuertes y rachas muy fuertes en el entorno del Estrecho y Alborán. Se prevé moderado en litorales de Galicia, área cantábrica y meseta Sur, Baleares y Ampurdán.

