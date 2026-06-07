Doce heridos durante un tiroteo en la ciudad estadounidense de Toledo, Ohio

Doce heridos, entre ellos dos en estado crítico, son las víctimas hasta el momento de un tiroteo ocurrido durante un festival comunitario en la ciudad estadounidense de Toledo, estado de Ohio, este sábado.

El subjefe del Departamento de Policía de Toledo, Joe Heffernan, explicó -en una conferencia de prensa- que, presuntamente, el incidente se inició con dos tiradores que comenzaron a dispararse el uno al otro durante el Old West End Festival, un festejo comunitario. Sin embargo, la policía continúa buscando a los responsables de lo ocurrido.

El Departamento policial ha comunicado que se procedió al traslado de "muchas víctimas a centros de salud cercanos" para que recibieran atención médica. Los lesionados tienen edades comprendidas entre los 14 y los 61 años.

Por su parte, el gobernador de Ohio, Mike DeWine, expresó su "preocupación por la situación" al considerar que "los festivales de verano deberían ser espacios seguros para que las familias pudieran pasar tiempo juntas sin miedo a la violencia".

"Confiamos en que los oficiales encuentren a los sospechosos involucrados en este crimen sin sentido", publicó DeWine en la red social X.

El tiroteo se produjo a las 17:37 hora local (21:37 GMT) cerca del festejo comunitario, entre las avenidas Delaware y Glenwood. Videos publicados en redes sociales muestran a personas que huyen de puestos de comida y de otras tiendas, personas que se tiran al suelo y se esconden tras sus autos en medio de los disparos.

Estados Unidos ha registrado este año 170 tiroteos masivos que han involucrado a cuatro víctimas o más, sin contar al atacante, de acuerdo con la definición de tiroteo que tiene la organización civil Gun Violence Archive (GVA).