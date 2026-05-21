Decretan prisión sin fianza para el detenido por el tiroteo con dos muertos en El Ejido, Almería

El Tribunal de Instancia de El Ejido ha decretado este jueves el ingreso en prisión comunicada y sin fianza del hombre detenido por asesinar presuntamente a su madre y a la pareja de esta y causar heridas a otras cuatro personas durante un tiroteo múltiple perpetrado en la noche del lunes al martes.

El sospechoso, arrestado esa misma madrugada, está siendo investigado por la presunta comisión de dos asesinatos consumados y otros seis delitos de asesinato en grado de tentativa, dos de los cuales habrían sido perpetrados sobre su pareja la víspera del ataque y el mismo día del tiroteo. El detenido se ha acogido a su derecho a no declarar ante la Sección Civil y de Instrucción de la plaza número cuatro del tribunal, competente en materia de Violencia sobre la Mujer, según fuentes judiciales.

La madre biológica y el padrastro murieron acribillados a balazos en el interior de un vehículo del que logróhuir la pareja del detenido y el hijo de ambos, un bebé de siete meses que recibió varios impactos de bala y continúa ingresado en la UCI pediátrica. También resultaron heridos una vecina de 19 años y su hija de 18 meses, así como a un hombre de 60 años que recibió un disparo en la cabeza.

El presunto asesino carecía de licencias de armas y, según el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, sobre él pesan al menos 16 antecedentes por drogas y armas blancas. También apuntó que podría padecer un trastorno mental severo.

El Ayuntamiento decretó una jornada de luto oficial y el alcalde exigió al Ministerio del Interior que extreme las medidas policiales para atajar la falta de seguridad y erradicar el peligroso "caldo de cultivo" que generan el tráfico de estupefacientes, el "petaqueo" y las armas ilegales en zonas marginales.