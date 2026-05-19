Al menos ocho muertos en un tiroteo en una estación de autobuses en el sur de Egipto
- El agresor fue abatido tras el ataque por las fuerzas de seguridad
- El atacante abrió fuego de manera indiscriminada contra la estación
Al menos ocho personas han muerto y otras cinco han resultado heridas en un tiroteo, ocurrido el lunes, en la estación de autobuses de la localidad de Abnut, a unos 391 kilómetros al sur de El Cairo, en la gobernación de Asiut.
El Ministerio de Interior egipcio ha informado en sus redes sociales de que el atacante abrió fuego de manera indiscriminada desde el vehículo en que se trasladaba contra las personas que se encontraban en la estación.
El diario Al Masri al Youm ha publicado la lista de fallecidos y heridos, y sus edades estarían comprendidas entre los 49 y los 10 años.
Las autoridades abatieron al supuesto agresor
Las fuerzas de seguridad se trasladaron de inmediato al lugar de los hechos tras recibir el aviso de que había un tiroteo y lograron identificar al agresor, al que localizaron en un terreno agrícola al que había huido.
Cuando el presunto autor del ataque se percató de la presencia de los agentes hubo un intercambio de fuego con la policía, que acabó con la muerte del sospechoso, ha explicado el Ministerio de Interior.
Según las autoridades egipcias, la investigación ha revelado que el presunto agresor padecía problemas de salud mental desde hacía tiempo y recibía tratamiento en un hospital psiquiátrico de El Cairo.
Tras este suceso, se han abierto los procedimientos legales pertinentes y la Fiscalía ha asumido la indagación sobre lo ocurrido.