Al menos ocho muertos en un tiroteo en una estación de autobuses en el sur de Egipto

Al menos ocho personas han muerto y otras cinco han resultado heridas en un tiroteo, ocurrido el lunes, en la estación de autobuses de la localidad de Abnut, a unos 391 kilómetros al sur de El Cairo, en la gobernación de Asiut.

El Ministerio de Interior egipcio ha informado en sus redes sociales de que el atacante abrió fuego de manera indiscriminada desde el vehículo en que se trasladaba contra las personas que se encontraban en la estación.

El diario Al Masri al Youm ha publicado la lista de fallecidos y heridos, y sus edades estarían comprendidas entre los 49 y los 10 años.