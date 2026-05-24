La policía abate a un hombre armado en las inmediaciones de la Casa Blanca

La Casa Blanca ha activado el cierre de seguridad tras escucharse unos disparos procedentes de las calles próximas al edificio. En ese momento varios reporteros se encontraban emitiendo diferentes crónicas, en directo, en los jardines de la Casa Blanca.

En este mensaje publicado por la periodista de ABC News, Selina Wang en la red social X, se aprecia como vivió el momento. Wang se agacha y busca refugio tras escuchar los disparos.

Esa misma situación la vivieron diferentes periodistas y técnicos que se encontraban trabajando en el Jardín Norte de la sede del Ejecutivo estadounidense, poco antes de que el Servicio Secreto los trasladara a la sala de conferencias de la Casa Blanca, según ha informado una fuente cercana a la agencia EFE.

Una vez dentro, se indicó a los reporteros que buscaran refugio en el lugar, mientras los agentes del Servicio Secreto gritaban "¡tírense al suelo!" y alertaban sobre "disparos", ha detallado CNN.

Los periodistas han informado que pudieron observar a los agentes del Servicio Secreto fuertemente armados desplazándose por la zona del jardín y bloqueando el acceso a la sala de conferencias de prensa de la Casa Blanca.