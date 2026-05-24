La policía abate a un hombre armado en las inmediaciones de la Casa Blanca
- Dos personas heridas en el tiroteo que provocó el cierre de seguridad del complejo presidencial
- Los agentes del Servicio Secreto gritaban "¡tírense al suelo!" y alertaban sobre "disparos"
La Casa Blanca ha activado el cierre de seguridad tras escucharse unos disparos procedentes de las calles próximas al edificio. En ese momento varios reporteros se encontraban emitiendo diferentes crónicas, en directo, en los jardines de la Casa Blanca.
En este mensaje publicado por la periodista de ABC News, Selina Wang en la red social X, se aprecia como vivió el momento. Wang se agacha y busca refugio tras escuchar los disparos.
Esa misma situación la vivieron diferentes periodistas y técnicos que se encontraban trabajando en el Jardín Norte de la sede del Ejecutivo estadounidense, poco antes de que el Servicio Secreto los trasladara a la sala de conferencias de la Casa Blanca, según ha informado una fuente cercana a la agencia EFE.
Una vez dentro, se indicó a los reporteros que buscaran refugio en el lugar, mientras los agentes del Servicio Secreto gritaban "¡tírense al suelo!" y alertaban sobre "disparos", ha detallado CNN.
Los periodistas han informado que pudieron observar a los agentes del Servicio Secreto fuertemente armados desplazándose por la zona del jardín y bloqueando el acceso a la sala de conferencias de prensa de la Casa Blanca.
Dos heridos de bala
Agentes del Servicio Secreto identificaron a un hombre armado a las afueras de la Casa Blanca, en la intersección de la calle 17 y la Avenida de Pensilvania NW, cerca del edificio de oficinas Eisenhower, donde se produjo el tiroteo: entre 15 y 30 disparos.
Dos personas han resultado heridas, incluido el sospechoso de portar el arma de fuego que resultó abatido. No está claro si alguno de los agentes federales que respondieron al incidente resultó herido.
Este nuevo incidente violento ha sucedido casi un mes después de que un hombre armado intentara ingresar a la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, el pasado 25 de abril, lo que obligó a evacuar al presidente Donald Trump.