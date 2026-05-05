Un tiroteo cerca de la Casa Blanca deja dos heridos, incluido un menor de edad

Un enfrentamiento a tiros cerca de la Casa Blanca entre un hombre armado y agentes del Servicio Secreto ha dejado heridos al sospechoso y a un transeúnte menor de edad que se encontraba en la zona de Washington, Estados Unidos.

El tiroteo ocurrió en la intersección de la calle 15 y la avenida Independencia, pocos minutos después de que el convoy del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, pasara por el área, aunque las autoridades no ven indicios de que sucesos estén relacionados.

El incidente se produjo cuando agentes de civil del Servicio Secreto que patrullaban el perímetro exterior del complejo presidencial detectaron a un sospechoso que parecía portar un arma de fuego, ha informado el subdirector de la agencia, Matt Quinn, en rueda de prensa.

Al ser abordado, el individuo huyó brevemente a pie, sacó un arma y abrió fuego contra los agentes, quienes respondieron al ataque e hirieron al sospechoso. El individuo fue trasladado a un hospital, aunque las autoridades no han detallado su estado de salud.