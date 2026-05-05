Un tiroteo cerca de la Casa Blanca deja dos heridos, incluido un menor de edad
- Pocos minutos antes, pasaba por la zona el convoy de JD Vance, pero las autoridades no ven relación
- Los reporteros que trabajan en los jardines de la Casa Blanca fueron confinados brevemente en la sala de prensa
Un enfrentamiento a tiros cerca de la Casa Blanca entre un hombre armado y agentes del Servicio Secreto ha dejado heridos al sospechoso y a un transeúnte menor de edad que se encontraba en la zona de Washington, Estados Unidos.
El tiroteo ocurrió en la intersección de la calle 15 y la avenida Independencia, pocos minutos después de que el convoy del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, pasara por el área, aunque las autoridades no ven indicios de que sucesos estén relacionados.
El incidente se produjo cuando agentes de civil del Servicio Secreto que patrullaban el perímetro exterior del complejo presidencial detectaron a un sospechoso que parecía portar un arma de fuego, ha informado el subdirector de la agencia, Matt Quinn, en rueda de prensa.
Al ser abordado, el individuo huyó brevemente a pie, sacó un arma y abrió fuego contra los agentes, quienes respondieron al ataque e hirieron al sospechoso. El individuo fue trasladado a un hospital, aunque las autoridades no han detallado su estado de salud.
Trump participaba a esa hora en un evento en la Sala Este
Durante el tiroteo, un transeúnte menor de edad ha resultado herido por disparos efectuados por el sospechoso, si bien su vida no corre peligro. A raíz del incidente, los reporteros que trabajan en los jardines de la Casa Blanca fueron confinados brevemente en la sala de prensa como parte del protocolo de seguridad.
El suceso no ha impedido que el presidente, Donald Trump, participara a la misma hora en una ceremonia en la Sala Este de la Casa Blanca con pequeños empresarios.