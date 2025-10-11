Las gafas con cristal amarillo de Marcos Llorente: no hay consenso científico sobre sus beneficios

El jugador del Atlético de Madrid, Marcos Llorente, ha lucido unas gafas de sol con tinte amarillo en sus últimas apariciones públicas. Esta semana, en una entrevista en la COPE, el futbolista ha defendido el uso de estas lentes para filtrar la luz azul proveniente de pantallas, lámparas y otros dispositivos electrónicos. En VerificaRTVE te explicamos lo que sabemos de estas gafas cuyos beneficios carecen de evidencia científica para varias asociaciones y expertos.

El futbolista Marcos Llorente comercializa estas "gafas de día" amarillas a través de su empresa. En su web se describen como unas lentes para utilizar en "interiores" capaces de filtrar el "exceso de luz azul" de los "ordenadores, teléfono móvil" o la que predomina en "ambientes de oficina con LEDs o fluorescentes". Hemos comprobado que su venta se promueve en otras páginas bajo la promesa de prevenir la fatiga ocular, mejorar el confort visual y reducir los posibles efectos negativos de la exposición prolongada a pantallas, entre otros.

No existe consenso científico sobre la efectividad de estas gafas Asociaciones y expertos en oftalmología rechazan la efectividad de las lentes. En VerificaRTVE hemos contactado con la doctora en Ciencias de la Visión Elena Salobrar-García, quien rechaza la eficacia de las gafas y afirma que "no son más que cristales tintados que no bloquean la luz azul. "No tienen ninguna evidencia científica ni ninguna base sólida", declara. La experta establece una diferenciación entre estas lentes y los denominados filtros selectivos, unas gafas que se emplean para patologías concretas como puede ser la degeneración macular asociada a la edad y que se venden en establecimientos de óptica. "Son solamente gafas con un tinte amarillo, no tiene nada que ver con lo otro", sostiene Salobrar - García. En 2017 la Sociedad Española de Oftalmología (SEO) emitió un comunicado en el que expresó que no está demostrado que la luz azul dañe el ojo y el beneficio de los filtros azules en la prevención de daños oculares por dicha radiación luminosa. "No hay ningún estudio realizado en humanos, necesarios antes de poder emitir una recomendación definitiva acerca del daño de la luz azul emitida por las pantallas de visualización". En esta línea, manifestaron que no se puede recomendar el uso de pantallas de protección de luz azul para evitar un daño no demostrado en condiciones reales y en humanos por estos dispositivos. Según publicó la Sociedad Española de OftalmoPediatría (SEDOP) en 2024, sigue sin haber evidencia científica que demuestre que sea necesario proteger los ojos con dichos filtros. En un comunicado en el que apoya la investigación de la SEO, señala que no se ha demostrado que la luz de las pantallas cause un daño significativo en la visión. En otro estudio conducido por la Academia Americana de Oftalmología, los expertos concluyeron que las gafas con filtro de luz azul no mejoran los síntomas de la fatiga visual digital y que estas no suponen una diferencia con respecto a lentes normales. Desde el organismo no recomiendan su uso debido a la falta de evidencia científica de que la luz azul sea perjudicial para los ojos.