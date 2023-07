Nos habéis preguntado en nuestro servicio de WhatsApp por una web que promueve la venta de Vizonic, un producto que se presenta como un "medicamento" que promete "devolver la vista" y "restablecer la capacidad visual en personas de todas las edades". Es falso. Este producto no es un medicamento y no tiene la capacidad para restaurar la visión. Lo confirman a VerificaRTVE el presidente de la Sociedad Española de Oftalmología, Antonio Piñero Bustamante, y el Consejo General de Colegios Farmacéuticos.

"Los oftalmólogos están conmocionados. Un estudiante de Medicina ha encontrado la forma de devolver la vista", leemos en la imagen de encabezado de la web por la que nos habéis consultado. El texto dice que "el nuevo medicamento llamado Vizonic (...) promueve una recuperación efectiva de la visión, independientemente de la edad". La web anuncia que vende el producto "directamente, sin intermediarios ni farmacias" y solicita a los interesados que proporcionen "su nombre y número de teléfono en el formulario de pedido oficial". Fija un precio de 78 euros por paquete pero lo ofrece con un 50 por ciento de descuento a 39 euros. El mismo producto lo vemos publicitado en Facebook como "uno de los mejores remedios naturales para la mala visión en España" y también lo observamos en mensajes y páginas en otros idiomas en la misma red social.

Vizonic no es un medicamento y no restaura la visión

Vizonic no está reconocido como medicamento por parte de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), como puedes constatar al introducir su nombre comercial en el registro. El producto está catalogado como complemento alimenticio en el buscador de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESAN). La propia AESAN recuerda que "ningún complemento alimenticio previene, trata o cura una enfermedad" y aconseja "desconfiar de aquellos que se presentan con propiedades milagrosas".

Capturas de la búsqueda 'Vizonic' en los registros de AEMPS y AESAN. VerificaRTVE

El presidente de la Sociedad Española de Oftalmología, Antonio Piñero Bustamante, asegura a VerificaRTVE que este producto "es un bulo absoluto" y que al consumirlo "no recuperas la visión". Señala que Vizonic es "simplemente un complemento alimenticio, como muchos otros hay en el mercado". El Consejo General de Colegios Farmacéuticos recuerda en declaraciones a VerificaRTVE que "utilizar complementos alimenticios cuando no existe un déficit nutricional no hará que mejore la capacidad de visión ni revertirá su pérdida". Informa de que "no es posible conocer el fabricante" de Vizonic y que este no se comercializa "a través de los canales habituales para un complemento alimenticio". Además, advierte de que "no es posible encontrar ningún estudio clínico que avale las declaraciones de salud" que aparecen en la página web que promociona este producto.

El Consejo General de Colegios Farmacéuticos subraya la necesidad de "advertir a la población de los riesgos de adquirir productos destinados a un problema de salud sin un consejo previo por parte de un profesional sanitario y a través de páginas web en las que no es posible conocer al fabricante ni al distribuidor". Advierte de que "en estos casos, puede tratarse de productos falsificados, con dosis diferentes a las declaradas, más altas o más bajas" y "tampoco es posible asegurar que hayan sido fabricados cumpliendo las medidas exigibles de calidad, por lo que pueden contener compuestos potencialmente peligrosos para la salud".