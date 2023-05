Nos habéis consultado en nuestro servicio de WhatsApp por una página web que promueve la venta de un producto que se presenta como una “fórmula natural” que promete ser “la solución a los problemas de visión” para recuperar "una visión perfecta”. Es falso. Este producto no está autorizado como medicamento en España y no hay pruebas científicas que demuestren su eficacia. Lo confirman dos expertos en tratamientos de problemas de visión consultados por VerificaRTVE.

“VISIORAX. La solución a los problemas de visión que te permite volver a tener una visión perfecta”, asegura la página web por la que nos habéis consultado. El texto señala que el producto es un “complejo nutritivo de extractos naturales” capaz de combatir “por completo las enfermedades más comunes del ojo humano”. Asegura que “son las únicas gotas orales que regulan la función de los músculos del globo ocular” y le atribuye a este producto beneficios como restaurar “el 99% de la visión tras su uso”, “mejorar el suministro de sangre a los ojos” o “recuperar una visión clara, brillante y tridimensional”.

No es un medicamento ni un complemento alimenticio

Visiorax no está autorizado en España como medicamento por parte de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Lo confirma a VerificaRTVE Pablo Caballero, farmacéutico del área de Divulgación Científica del Consejo General de Farmacéuticos: “Este producto no está registrado ni autorizado como medicamento, producto sanitario, ni como complemento alimenticio en España”. Puedes comprobar en la siguiente imagen que el producto no consta como medicamento en el Registro de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ni tampoco como complemento nutricional en el Buscador de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESAN).

Imagen que muestra que Visiorax no está reconocido como medicamento en el registro de la AEMPS ni como suplemento alimenticio en la AESAN VerificaRTVE

Caballero subraya que "no es posible encontrar el etiquetado del producto” y señala que uno de los portales web que lo promociona muestra una composición “según la cual el producto contiene zeaxantina, luteína y bayas”. Estos componentes, según nos explica, son “compuestos con actividad antioxidante que están lejos de ser el ‘producto milagro’ que aparece en la web”. El representante del Consejo General de Colegios Farmacéuticos insiste en que “no es posible garantizar que esta sea su composición real” porque el producto no está registrado de forma legal en España. La doctora en Ciencias de la Visión Elena Salobrar-García también apunta que “en ningún sitio” aparecen los "principios activos” de este producto.

El Consejo General de Colegios Farmacéuticos explica a VerificaRTVE que en España “se comercializan algunos complementos alimenticios para la visión que contienen determinadas vitaminas, minerales y ácidos grasos”, pero recalca que se utilizan cuando existe un “problema de visión ocasionado por un déficit nutricional que debe ser diagnosticado por un especialista”. En este tipo de casos, los suplementos alimenticios “podrían ser de ayuda, pero no tienen un efecto ‘milagro’ como el que aparece en la página web”. La doctora Salobrar-García advierte de que, incluso en el hipotético caso de que Visiorax fuera un complemento alimenticio, es necesario tener “mucho cuidado con la ingesta de diferentes compuestos que no tienen por qué ser inocuos”.