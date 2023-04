Nos habéis preguntado en nuestro servicio de WhatsApp por un producto con el nombre comercial de Potencialex que promete fortalecer las erecciones y acabar “con la prostatitis e impotencia sexual”. Es falso. Este producto no es un medicamento y no hay pruebas que demuestren su eficacia para tratar estas patologías.

“¿Estás listo para convertirte en una bestia?”, leemos en una página web que promociona la venta de Potencialex. El texto señala que el producto es un “tratamiento natural” basado en una “nueva e intensa fórmula con boro, extracto de ortiga, extracto de palma enana americana, sustancia de orquídea, extracto de epimedium y extracto de Eurycome longifolia”. Tras indicar que es un “suplemento sexual absolutamente seguro y efectivo”, la página afirma que acabará con los “problemas de excitación, la peor calidad de eyaculación” y los “problemas de erección”. El mismo producto aparece publicitado en varias páginas de Facebook con un reclamo idéntico: “Potencialex es un tratamiento natural que fortalece las erecciones, acabando con la prostatitis e impotencia sexual”. "Potencialex es una medicina natural que eleva el deseo sexual, usado como tratamiento contra el problema de la disfunción eréctil masculina”, asegura otro mensaje en la misma red.

Potencialex no es un medicamento

Es falso que Potencialex acabe con la impotencia sexual. Este producto no está reconocido como medicamento por el Ministerio de Sanidad de España. No aparece reconocido como medicamento en el Buscador de medicamentos de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Carlos Fernández Moriano, divulgador científico del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, asegura a VerificaRTVE que “en la actualidad no hay medicamentos autorizados para el tratamiento de la impotencia (disfunción eréctil) y la prostatitis con esos componentes”, en referencia a la composición anunciada en la web que promociona este falso remedio. Este experto señala que “no hay evidencia suficiente que respalde la afirmación de que pueden contribuir a eliminar esas patologías”. La disfunción eréctil es una patología que no tiene cura, salvo cuando tiene “un origen traumático” en jóvenes, como nos explicó el urólogo François Peinado en este artículo en el que desmentimos otro falso medicamento. El Consejo General de Colegios Farmacéuticos recordó entonces que “todos los medicamentos” para la disfunción eréctil “requieren receta médica para su dispensación en la farmacia”.

Imagen que muestra en la parte superior que Potencialex no aparece como medicamento en el registro de la AEMPS y, en la parte inferior, el registro como suplemento alimenticio en la AESAN VerificaRTVE

Lo mismo ocurre con la prostatitis, la inflamación de la glándula prostática. El doctor Peinado nos aclaró que el tratamiento de una prostatitis “es prácticamente imposible sin estudiar al paciente y el origen de sus problemas”. La dirección de Servicios Farmacéuticos del Consejo General de Colegios Farmacéuticos subrayó que “no se puede afirmar que, de forma general, un único tratamiento acabe con todas las manifestaciones de la enfermedad”. En algunos casos, el tratamiento de la prostatitis requiere el uso de antibióticos. En el caso concreto de la disfunción eréctil y la prostatitis, el divulgador científico Carlos Fernández Moriano recuerda que “existen medicamentos legalmente autorizados que se han mostrado seguros y eficaces para el tratamiento de esas patologías”. Por ello, considera conveniente que los ciudadanos “no pierdan el tiempo y arriesguen su salud recurriendo a productos de este tipo”.