El temporal de viento deja cuatro heridos en Cataluña y decenas de incidencias en Baleares con olas de 13 metros

El temporal de viento que ha azotado este domingo zonas del nordeste peninsular y Baleares ha dejado cuatro heridos leves en Cataluña y decenas de incidencias en el archipiélago balear, donde se han registrado olas de hasta 13 metros.

En Cataluña, el vendaval ha obligado a cortar carreteras y líneas férreas y ha provocado una larga lista de incidencias, principalmente por caídas de árboles y elementos de fachadas.

Protección Civil mantiene activado en fase de alerta su plan de emergencias VENTCAT por fuertes rachas de viento en las comarcas de Berguedà, Ripollès, Alt Empordà y el norte de Cerdanya, así como por mala mar por temporal marítimo en la Costa Brava (Girona).

El temporal, según el servicio Meteocat, ha cruzado su pico de incidencia aunque aún se dejará notar, con menos fuerza, este lunes por la mañana. La racha más fuerte anotada en las estaciones de Meteocat en este episodio se ha registrado en Portbou, donde el viento ha alcanzado los 167 kilómetros por hora.

En el santuario de Queralt (Barcelona), la racha más fuerte ha sido de 161 kilómetros por hora, por debajo de la registrada en diciembre de 2014, que fue de 175,7, mientras que en Guardiola de Berguedà (Barcelona) han tenido vientos de 117,7, también por debajo de los de 129,6 alcanzados en febrero de 2013.

Con todo, la ciudad más afectada por el viento en Cataluña ha sido Girona, un municipio que no se incluyó la víspera en el envío a móviles de mensaje Es-Alert, como ha lamentado el alcalde de la ciudad, Lluc Salellas.

En Girona, el temporal ha provocado un corte de suministro eléctrico en el pabellón de Fontajau durante el partido entre el Bàsquet Girona y el Morabanc Andorra.