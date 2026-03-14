Una torre del castillo de Escalona, Toledo, se derrumba sin causar heridos

Una torre del castillo de Escalona, en la provincia de Toledo, se ha derrumbado este sábado sin causar daños personales, según ha confirmado la Guardia Civil en un comunicado.

El alcalde de Escalona, Álvaro Gutiérrez, ha asegurado en declaraciones al Canal 24 Horas de TVE que el suceso se ha producido sobre las 10:30 hora en una de los torres de entrada al castillo, mientras varios turistas aguardaban para entrar en el inmueble, aunque "afortundamente las visitas no habían comenzado, por lo que no hay nadie que esté afectado". El derrumbe sí que ha causado daños en algunos vehículos que estaban aparcados en las inmediaciones.

Turistas que se encontraban visitando la localidad han grabado el momento exacto del derrumbe y han difundido el vídeo, en el que puede observarse cómo comienza a caer material hasta que, a los pocos segundos, la torre se ha desplomado por completo y ha generado una intensa nube de polvo.

"Se va a caer todo" "Se va a caer todo", advierten los visitantes antes del derrumbe, al tiempo que recomiendan tener cuidado con los coches y afirman que ya han avisado a la Policía de la situación. Gutiérrez ha asegurado que en Escalona todos están "absolutamente apenados" por lo ocurrido y ha afirmado que se ha acordonado la zona y se han suspendido tanto las visitas previstas este sábado como las programadas para "las próximas semanas". El alcalde ha indicado que ahora hay que proceder a analizar los daños, por lo que este domingo se desplazarán al municipio arquitectos y personal de la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha "para evaluar, no solamente los daños de esta torre", sino también para "hacer una auditoría del resto de la muralla del castillo" con el fin de "descartar que haya más peligro". A la espera de la evaluación técnica, se está barajando como fundamental del derumbe "la filtración de aguas por las intensísima lluvias de estos días pasados", ha apuntado Gutiérrez a TVE. "Es una pena, sobre todo ahora que estábamos muy avanzados en un pliego para la licitación de las obras de restauración de algunas torres", entre ellas la que se ha derrumbado, ha precisado Gutiérrez, quien ha lamentado que "desgraciadamente" no ha dado tiempo a sacarlo. ““