Disfruta de los capítulos del 762 al 765 de 'La Promesa': Margarita tiene la clave para impedir la boda de Ángela y Lorenzo

La valentía de Curro ha dado sus frutos: ¡deja de ser lacayo! Necesitaba recuperar su estatus de forma inmediata y Alonso sabía que era lo más justo. Por ello, a partir de ahora será su nuevo secretario. Pero no es la única buena noticia que hemos recibido en los últimos capítulos de la ficción: Margarita puede tener la clave para paralizar la boda de Ángela y Lorenzo de una vez por todas. ¿Lo conseguirá? Tienes todos los capítulos disponibles en RTVE Play.

Capítulo 762 del lunes 26 de enero La promesa La Promesa - Temporada 5 - Episodio 762 Lorenzo pretende que Ángela vaya con él a la fiesta del marqués de Andújar, pero Leocadia se opone.... María y Carlo siguen fingiendo tener algo más y piden a Teresa que les deje trabajar juntos. Samuel se fija en que la doncella y el lacayo no son tan felices como aparentan… Además, admite ante Pía que quiere confesar su amor a María, pero ella le dice que tiene que callar. Cristóbal no rinde en su noche con Leocadia y baja a ver a Teresa tras estar con la señora. Curro y Ángela se reconcilian: ¡siguen juntos en esto y no van a parar hasta impedir la boda! Manuel se encara con Rivero, haciéndole ver que el ejército es quien necesita su motor. Martina expresa a Adriano que lo suyo es imposible y deben recuperar la amistad. Jacobo, por su parte, anuncia que le ha surgido un trabajo en el extranjero y pregunta a su prometida si quiere ir con él. ¿Aceptará ella marcharse de La Promesa? Lorenzo pretende que Ángela vaya con él a la fiesta del marqués de Andújar, pero Leocadia se opone. Santos y Vera se burlan de Teresa, lo que supone un punto de inflexión para ella. ¡Todo va a cambiar! La Promesa: Samuel admite ante Pía que quiere confesar su amor a María

Capítulo 763 del martes 27 de enero La promesa La Promesa - Temporada 5 - Episodio 763 A su pesar, Leocadia acepta que Ángela asista con Lorenzo a la fiesta del marqués de Andújar.... Ver ahora A su pesar, Leocadia termina aceptando que Ángela asista con Lorenzo a la fiesta del marqués de Andújar. Curro intenta tranquilizar a su amada y le cuenta que Margarita le ha prometido ayudarles a detener la boda. ¿Lo lograrán esta vez? Inesperadamente, Martina acepta la petición de Jacobo de irse a vivir juntos a Nueva York. María y Carlo, siguiendo su plan, fingen darse un beso delante de las cocineras. Teresa reúne al servicio para informarles de que se ha acabado reírse de ella. A partir de ahora, ¡acato y mando! Varios miembros del servicio, espoleados por Vera, se quejan al mayordomo. Manuel se prepara para volar con el comandante, quien no quiere pilotar el avión. Mientras, Enora pretende registrar la habitación del militar, pero Toño logra disuadirla. Petra deduce, por su conversación con Samuel, que María Fernández está embarazada. La Promesa: Teresa reúne al servicio

Capítulo 764 del miércoles 28 de enero La promesa La Promesa - Temporada 5 - Episodio 764 Leocadia abronca al comandante por desobedecer sus indicaciones. Él asegura que ya casi ha logrado su objetivo.... Ver ahora Samuel es fuerte ante María y admite que lo suyo es imposible. Debe apostar por Carlo. Leocadia increpa a Cristóbal por el desorden que hay en el servicio por culpa de la ama de llaves y él la defiende. El mayordomo pregunta a Teresa por lo sucedido y terminan abrazándose. María y Carlo dan el paso definitivo: presentarse ante el servicio como pareja. Tras el anuncio de su relación sienten alivio, pero no alegría... Enora se cuela en la habitación del comandante Rivero, ¡quien está a punto de descubrirla! En la planta noble, Margarita informa a Curro de que va a volver a intentar hablar con Ayala para impedir la boda. Martina y Adriano coinciden en que el viaje a Nueva York es una salida al problema romántico que existe entre ambos. Ángela y Lorenzo van a ir a la fiesta, pero en el último momento, el capitán sale corriendo sin justificación. La Promesa: Leocadia increpa a Cristóbal

Jueves 29 de enero El jueves 29 de enero no habrá emisión de La Promesa para dejar paso al especial informativo por la misa funeral en memoria de los fallecidos en Adamuz.