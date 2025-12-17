Los podcast que debes escuchar esta Navidad: true crime, documental sonoro, ciencia o humor

Llega Navidad y además de las compras, las luces y las cenas de empresa toca también viajar para ver a familia y amigos. Entre viaje y viaje y entre turrones y mazapanes, una buena forma de aprovechar los kilómetros de distancia puede ser descubrir alguno de los muchos podcasts de RNE Audio. Una oportunidad de entretenimiento o para descubrir otras historias para todos los públicos. Solo o en familia, olvida el estrés de las fiestas, abre los oídos y disfruta.

VERSUS: ¿libro o película?

¿Cuántas veces has debatido sobre si es mejor el libro o la película? Ese es el objetivo de Versus, un rincón dedicado a conversar y, por qué no, a polemizar sobre las bondades de cada arte. Se trata de una entrevista a tres bandas donde personalidades destacadas de ambos mundos analizan junto a Pablo Tejeda una obra popular y se mojan sobre si prefieren la cinta o el libro.

ASÍ SOMOS: Psicoaprendizajes, con Molo Cebrián

A punto de estrenar su próxima temporada este 2026, Así Somos, junto a Molo Cebrián y Luis Muiño (Entiende Tu Mente), nos propone descubrir aquello que nos hace humanos. A entender cómo somos… tú, nosotros, el vecino del 4º, esa persona que te cae tan mal o aquella compañera que siempre te echa una mano.

PODCAST, EL PODCAST: Con Miguel Campos, Laura del Val y Jorge Yorya

Ahora que está de moda tener un podcast y hay podcast de todos los contenidos que te puedas imaginar, por qué no un podcast de sketches para reírse de los propios podcast. Esto es 'Podcast, el podcast', el mejor podcast de los que hablan de podcast de todos los podcast que existen.

FRANCO 4.58: La verdadera historia de la noticia de su muerte

Si disfrutas con los relatos históricos, el podcast Franco 4:58 te va a gustar. Se trata de una investigación en la que el periodista Javier Hernández reconstruye cómo fue y cómo se contó la muerte de Franco en RNE. 50 años después de la muerte del dictador, la radio pública ofrece una explicación sobre la distancia que hay entre lo que ocurrió y cómo se contó.

CORRESPONDENCIA CRIMINAL: Desde la mente de un criminal

La periodista Neus Sala se carteó durante años con asesinos, violadores, atracadores, sicarios y otros criminales españoles. ¿Qué refleja sobre su personalidad su grafología y su forma de redactar? Esto es lo que nos cuenta la periodista en Correspondencia criminal, suma ya tres temporadas.