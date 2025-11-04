El aeropuerto de Bruselas cierra varias horas por la presencia de drones
- El aeropuerto ha reabierto a primera hora de este miércoles, aunque aún hay vuelos suspendidos o retrasados
- En las últimas semanas se han avistado varios drones en cercanías de infraestructuras sensibles en Bélgica
El aeropuerto de Bruselas-Zaventem, el de más tráfico de Bélgica, y el de Lieja se han visto obligados a cerrar durante varias horas por la presencia de drones en las proximidades.
Los aeródromos cerraron el martes por la tarde, poco antes de las 20.00 hora local, según informó el diario local Het Laatste Nieuws. Casi dos horas después reabrieron ambos, pero el de Bruselas tuvo que volver a cerrar. Finalmente ha reabierto a primera hora de este miércoles, aunque aún hay vuelos suspendidos o retrasados.
Durante el periodo de suspensión de operaciones, algunos de los aviones que debían aterrizar en la capital belga fueron desviados hacia otras localidades belgas como Charleroi o Brujas y también a aeródromos extranjeros como París o Fráncfort (Alemania), según ha podido verse en la web especializada Flight Radar.
"Han cerrado el aeropuerto por drones y acabamos de aterrizar en Charleroi. Vamos a repostar porque no tenían gasolina para sobrevolar hasta que se vaya el dron y estamos aquí parados", dijo a EFE un pasajero que debía de aterrizar en Bruselas en un vuelo que despegó de Madrid.
Otros aparatos estuvieron en el aire en un circuito de espera, mientras desde la terminal de Zaventem señalaron que estaban "investigando el asunto".
Sucesión de incidentes con drones
En las últimas semanas se han avistado en Bélgica varios drones en cercanías de infraestructuras sensibles, los últimos el pasado fin de semana cerca de la base aérea militar de Kleine-Brogel, junto a la frontera con Países Bajos.
Las autoridades belgas preparan un plan acelerado de respuesta a estas incursiones y, mientras tanto, el Ejército ha dado órdenes de derribar los aparatos si puede hacerse de forma segura y "sin causar daños colaterales".
El ministro de Defensa de Bélgica, Theo Francken, apuntó en una entrevista en la televisión local VTM que podría tratarse de intentos de espionaje por parte de Rusia.
Aunque admitió que las autoridades belgas por el momento "no tienen información concreta sobre el origen de los drones", el titular de Defensa señaló la posible responsabilidad de Moscú en línea con otras incursiones de drones en el espacio aéreo de Alemania, países bálticos y del este de Europa.