El aeropuerto de Bruselas cierra varias horas por la presencia de drones

El aeropuerto de Bruselas-Zaventem, el de más tráfico de Bélgica, y el de Lieja se han visto obligados a cerrar durante varias horas por la presencia de drones en las proximidades.

Los aeródromos cerraron el martes por la tarde, poco antes de las 20.00 hora local, según informó el diario local Het Laatste Nieuws. Casi dos horas después reabrieron ambos, pero el de Bruselas tuvo que volver a cerrar. Finalmente ha reabierto a primera hora de este miércoles, aunque aún hay vuelos suspendidos o retrasados.

Durante el periodo de suspensión de operaciones, algunos de los aviones que debían aterrizar en la capital belga fueron desviados hacia otras localidades belgas como Charleroi o Brujas y también a aeródromos extranjeros como París o Fráncfort (Alemania), según ha podido verse en la web especializada Flight Radar.

"Han cerrado el aeropuerto por drones y acabamos de aterrizar en Charleroi. Vamos a repostar porque no tenían gasolina para sobrevolar hasta que se vaya el dron y estamos aquí parados", dijo a EFE un pasajero que debía de aterrizar en Bruselas en un vuelo que despegó de Madrid.

Otros aparatos estuvieron en el aire en un circuito de espera, mientras desde la terminal de Zaventem señalaron que estaban "investigando el asunto".