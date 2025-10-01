Eurovisión Junior 2025: Así será el escenario de la próxima edición

Eurovisión Junior desvela cómo será el escenario en el que actuarán los participantes de su vigesimotercera edición, en la que veremos a los artistas de 18 países, como se ha anunciado este miércoles. El escenario se inspira profundamente en la herencia de Georgia y al mismo tiempo celebra el dinamismo de los jóvenes artistas. En el centro se encuentra una sorprendente representación del Doli, el tambor folclórico tradicional georgiano que ha mantenido el ritmo en las celebraciones durante generaciones.

A su alrededor se levantan formas escultóricas inspiradas en los espectaculares paisajes montañosos del país y los castillos, pueblos fortificados y torres que salpican el terreno de Georgia. El resultado es un entorno que fusiona lo atemporal con lo moderno: un latido cultural reinventado para una nueva generación de artistas.

Eurovisión Junior desvela su identidad visual

Además de la presentación del escenario, también se han desvelado el arte temático y la marca del Festival de la Canción de Eurovisión Junior 2025. United by Music se convierte en el eslogan permanente y aparece en una marca denominativa que encarna ritmo, libertad y energía juvenil.

Sus letras se liberan en formas espontáneas escritas a mano que reflejan la creatividad de los jóvenes artistas. No hay dos versiones idénticas: las formas cambian, hacen bucles y bailan con la energía natural de la música. Toques dinámicos de colores vibrantes transforman el logotipo en un coro vivo y en evolución de individualidad: un símbolo de diversidad, inclusión y celebración colectiva. Para el diseño en pantalla, las letras seleccionadas de la marca denominativa se transforman en formas escritas a mano, espontáneas y divertidas, que sirven como marcos dinámicos o soportes para las fotografías y otras imágenes de los participantes, integrando perfectamente las imágenes en la identidad visual.

18 países participarán en la próxima edición de Eurovisión Junior, que organiza la televisión georgiana, GBP. "Estamos encantados de dar la bienvenida a Tiflis a 18 jóvenes artistas talentosos y a sus delegaciones. El Festival de la Canción de Eurovisión Junior es una muestra única de creatividad juvenil y diversidad cultural y cada año nos recuerda la energía e imaginación ilimitadas de la próxima generación de Europa", ha asegurado Martin Green, director del Festival de la Canción de Eurovisión Junior. "Nuestro agradecimiento a GPB por su dedicación y creatividad en la preparación de un escenario y obras de arte impresionantes para lo que será un evento inolvidable. Estamos ansiosos por compartir esta experiencia mágica con el mundo en diciembre", ha dicho.

"Es un gran honor daros la bienvenida a todos a nuestro hermoso país, Georgia", ha añadido Natia Mshvenieradze, Productora Ejecutiva para GPB. "Estamos orgullosos de acoger por segunda vez el evento musical más alegre e inspirador de Europa. El espectáculo de este año será el resultado de meses de dedicación, creatividad y trabajo en equipo, reuniendo lo mejor de nuestra producción, escenografía y excelencia técnica. Damos una calurosa bienvenida a las 18 delegaciones de emisoras participantes y extendemos nuestros mejores deseos a sus jóvenes representantes. ¡Bienvenidos de nuevo y que la magia de la música nos una a todos!", ha concluido.

El Festival de la Canción de Eurovisión Junior 2025 tendrá lugar a las 17.00 CET el sábado 13 de diciembre en directo desde el Palacio Olímpico de Tiflis, Georgia. GPB organiza el Concurso por segunda vez, ya que la última vez que organizó el evento fue en 2017.