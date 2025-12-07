Gonzalo Pinillos afronta el primer ensayo de Eurovisión Junior con ilusión y un trabajo “muy emocional”
- El representante de España realizará su primer ensayo el lunes 8 de diciembre a las 11:30 hora georgiana
- Gonzalo Pinillos llega a Tiflis para escribir su propia historia en Eurovisión Junior
Todo está ya preparado en Tiflis, Georgia, para el primer ensayo de España en Eurovisión Junior 2025. Menos de 24 horas después de aterrizar en suelo caucásico, Gonzalo Pinillos y sus bailarines, Daniela Valladolid y Álex Garrido, han afrontado esta mañana su último ensayo previo al debut en el escenario. Tras meses de intenso trabajo, el equipo español ha vivido una jornada especialmente emocionante al ver por primera vez los fondos gráficos que acompañarán la puesta en escena de "Once upon a time (Érase una vez)". El momento, recibido entre lágrimas, abrazos y una renovada confianza, ha reforzado la ilusión de la delegación de cara al primer ensayo oficial en el Pabellón de Gimnasia, sede del certamen.
"Vamos a por todas. Estamos viviendo momentos tan bonitos… Nos hemos dado un abrazo colectivo y se ha creado una atmósfera de ilusión, prueba de que los sueños se hacen realidad", ha asegurado María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE. Por su parte, el jefe de la delegación española, César Vallejo, subraya que el equipo llega preparado: "Venimos con los deberes hechos. Ha sido un momento muy emocional; el equipo se ha puesto a llorar al ver los fondos. Es un trabajo precioso y solo falta que el público lo reciba".
Una coreografía que cuenta historias
La coreógrafa Mónica Peña explica que el baile ha sido concebido como un juego interpretativo que refleja cómo los niños viajan a distintos mundos cuando abren un libro: "Es un baile teatralizado, muy interpretativo. Queríamos que traspasara la pantalla. La coreografía busca la emoción, no solo movimientos. Incluso hemos incorporado una parte en lengua de signos para remarcar el 'everything is possible'" Peña destaca el compromiso de los bailarines: “Sabía que eran impresionantes por separado, pero su profesionalidad nos ha sorprendido. En cada ensayo lo dan todo y no se dejan nada”.
En el vídeo del ensayo pueden verse algunos pasos en exclusiva de la puesta en escena española, así como numerosos guiños a la literatura juvenil universal. Entre ellos destaca la figura final que forman Gonzalo, Daniela y Álex evocando la silueta de Peter Pan en el país de Nunca Jamás. Pero este no es el único: si se observa con atención el vídeo, pueden descubrirse otras referencias curiosas escondidas en la coreografía.
La ilusión de todo un equipo
Gonzalo ya cuenta las horas para subirse al escenario en el que, el próximo 13 de diciembre, competirá por el codiciado trofeo de cristal. Aunque empiezan a aflorar los nervios, el representante español vive la experiencia con entusiasmo y optimismo: "Todos tenemos mucha ilusión. Ha sido emocionante ver los visuales; al equipo le han encantado y eso nos hace felices".
Los bailarines que lo acompañarán en Tiflis, Álex Garrido y Daniela Valladolid, coinciden en la sensación de conexión y cohesión que ha surgido durante los ensayos. "Nos hemos dado cuenta de lo que va a pasar en el escenario. Me gusta cuando bailamos juntos: se ve la energía compartida", explica Álex. Daniela destaca, además, la complicidad del trío: "Estamos muy orgullosos del trabajo; no solo bailamos, estamos entendiendo y comunicando nuestra historia".
Un viaje visual por la literatura infantil y juvenil
El director artístico, Juan Sebastián, detalla que los visuales están diseñados para acompañar y potenciar la narrativa de la canción. "Estamos afinando todos los gráficos para que encajen con la propuesta. Viajamos a un mundo de fantasía, entrando en todos los universos donde la magia existe. Aparecerán ejemplos de literatura infantil y juvenil de España y Europa", explica. El director artístico se muestra optimista de cara a los ensayos oficiales que arrancan mañana: "Vamos a por todas. Los chicos están haciendo un trabajo increíble y tenemos todos los ingredientes".
Aunque hoy la delegación española ha podido ver por primera vez los visuales y emocionarse con ellos, el público tendrá que esperar a mañana, lunes 8 de diciembre, para descubrir un adelanto de lo que será la actuación de Gonzalo Pinillos. Tras realizar su primer ensayo sobre el escenario, el equipo de Eurovisión publicará unos segundos en exclusiva de la puesta en escena, que podrán verse en las redes sociales oficiales y en RTVE Play.