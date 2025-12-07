Gonzalo Pinillos afronta el primer ensayo de Eurovisión Junior con ilusión y un trabajo “muy emocional”

Todo está ya preparado en Tiflis, Georgia, para el primer ensayo de España en Eurovisión Junior 2025. Menos de 24 horas después de aterrizar en suelo caucásico, Gonzalo Pinillos y sus bailarines, Daniela Valladolid y Álex Garrido, han afrontado esta mañana su último ensayo previo al debut en el escenario. Tras meses de intenso trabajo, el equipo español ha vivido una jornada especialmente emocionante al ver por primera vez los fondos gráficos que acompañarán la puesta en escena de "Once upon a time (Érase una vez)". El momento, recibido entre lágrimas, abrazos y una renovada confianza, ha reforzado la ilusión de la delegación de cara al primer ensayo oficial en el Pabellón de Gimnasia, sede del certamen.

"Vamos a por todas. Estamos viviendo momentos tan bonitos… Nos hemos dado un abrazo colectivo y se ha creado una atmósfera de ilusión, prueba de que los sueños se hacen realidad", ha asegurado María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE. Por su parte, el jefe de la delegación española, César Vallejo, subraya que el equipo llega preparado: "Venimos con los deberes hechos. Ha sido un momento muy emocional; el equipo se ha puesto a llorar al ver los fondos. Es un trabajo precioso y solo falta que el público lo reciba".

La delegación española se emociona con el último ensayo

Una coreografía que cuenta historias La coreógrafa Mónica Peña explica que el baile ha sido concebido como un juego interpretativo que refleja cómo los niños viajan a distintos mundos cuando abren un libro: "Es un baile teatralizado, muy interpretativo. Queríamos que traspasara la pantalla. La coreografía busca la emoción, no solo movimientos. Incluso hemos incorporado una parte en lengua de signos para remarcar el 'everything is possible'" Peña destaca el compromiso de los bailarines: “Sabía que eran impresionantes por separado, pero su profesionalidad nos ha sorprendido. En cada ensayo lo dan todo y no se dejan nada”. La coreógrafa Mónica Peña con los chicos durante el último ensayo En el vídeo del ensayo pueden verse algunos pasos en exclusiva de la puesta en escena española, así como numerosos guiños a la literatura juvenil universal. Entre ellos destaca la figura final que forman Gonzalo, Daniela y Álex evocando la silueta de Peter Pan en el país de Nunca Jamás. Pero este no es el único: si se observa con atención el vídeo, pueden descubrirse otras referencias curiosas escondidas en la coreografía.