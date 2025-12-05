El automensaje de Gonzalo Pinillos antes de poner rumbo a Georgia para Eurovisión Junior 2025

Era ahora o nunca. Con 14 años, y apurando el último año en el que podía intentarlo, Gonzalo Pinillos está a punto de cumplir un sueño que lo acompaña desde que comenzó a seguir Eurovisión Junior. Esta es su oportunidad definitiva, la que llevaba años esperando. A solo una semana de partir hacia Tiflis, el joven madrileño ultima los preparativos para representar a España con "Érase una vez (Once upon a time)" y vivir, por fin, aquello que tantas veces imaginó desde casa.

Con la ilusión a flor de piel y los nervios asomando, Gonzalo celebró su despedida en La Mistral, una de las librerías más emblemáticas de Madrid. Allí, rodeado de libros e historias, confesaba el torbellino de emociones que le provoca esta aventura. "Estoy deseando irme a Georgia, conocer a todos los representantes, pisar el escenario, ensayar allí. Estoy muy feliz", decía, mientras asumía que lo más intenso está a punto de comenzar. "Ya hay un poco de nervios porque llega la parte más emocionante de todo, pero tengo muchas ganas".

Gonzalo Pinillos canta "Érase una vez (Once upon a time)" en la librería 'La Mistral' 5

Han pasado 130 días desde que se anunció que sería el representante de España en la 23ª edición del certamen infantil, y Gonzalo Pinillos sigue en una nube. "Estoy muy agradecido y, en ese momento, no sabía todo lo bueno que me iba a venir", confesaba visiblemente emocionado. El madrileño repasa cada capítulo de esta aventura con la ilusión de quien lo está viviendo por primera vez:: la grabación de la canción junto a los compositores Luis Ramiro, Alejandro Martínez y David Parejo; el rodaje del videoclip con Jimmy Llamas; los ensayos con sus bailarines, Álex Garrido y Daniela Valladolid; y los preparativos escénicos de la mano del escenógrafo Juan Sebastián y la coreógrafa Mónica Peña. "Todo está siendo una experiencia muy chula, estoy aprendiendo de todo el equipo y de todo lo que me ha tocado vivir", destaca, consciente de que cada paso forma ya parte de un recuerdo que le acompañará siempre.

¿Cómo será la actuación de Gonzalo Pinillos? Es el secreto mejor guardado de la candidatura española: la puesta en escena. Apenas han trascendido detalles sobre cómo será la escenografía de España en Eurovisión Junior 2025. En la despedida celebrada en Madrid, César Vallejo, jefe de la delegación española en el certamen, adelantó que "habrá mucha fantasía y efectos especiales". En esa línea, la delegación apuesta fuerte por Gonzalo y su cuento, incorporando elementos que España nunca antes ha llevado al festival. "Hemos conseguido que Gonzalo haga un viaje inmersivo. Todo el equipo creativo ha hecho un trabajo increíble y hemos hecho muchos, pero que muchos ensayos. La cosa pinta muy bien", añadía. El propio Gonzalo Pinillos también ha dejado caer algunas pistas sobre su actuación. El representante español recuerda que su canción refleja su universo personal, un lugar donde cantar y leer son las dos llaves que abren su imaginación. "Al igual que en el videoclip, la historia se cuenta muy bien: todo el mundo de los libros y la fantasía. Y creo que se ha representado genial en el escenario", reveló el madrileño. ¿Cómo va a ser la puesta en escena de España en Eurovisión Junior? Gonzalo Pinillos nos da las claves RTVE.es/ Mañaneros 360 Lo que sí está claro es que Gonzalo y sus bailarines llevan meses ensayando para ofrecer una actuación que promete ser mágica. "Me lo he pasado superbién, hemos trabajado mucho y ya he podido visualizar cómo va a ser mi actuación sobre el escenario de Georgia", adelantaba a RTVE. Además, el madrileño cuenta que lo que más ganas tiene de ver en Tiflis es cómo encaja toda la escenografía una vez montada: "Quiero que se vea el trabajo que hay detrás, cómo hemos colocado todas las piezas, porque ha quedado muy chulo y cada momento de la actuación está pensado". Gonzalo Pinillos junto a sus bailarines Álex Garrido y Daniela Valladolid 5

El automensaje de Gonzalo Pinillos En pocos días, Gonzalo cumplirá su sueño de subirse al escenario de Eurovisión Junior y vivir la experiencia desde dentro. Otro de los puntos esenciales de esta aventura es conocer al resto de participantes y empaparse de sus culturas. El madrileño ya ha tenido la oportunidad de hablar con algunos de ellos (aunque de momento solo de manera online) y la conexión ha sido inmediata: "Me han caído todos muy bien", asegura. Durante estos meses, Gonzalo se ha atrevido a versionar algunas de las canciones de sus compañeros. Entre ellas, la de la representante francesa Lou Deleuze y, cómo no, la de la anfitriona del certamen, Anita Abgariani. Esta última incluso le envió un mensaje muy cariñoso durante su visita a la Embajada de Georgia en Madrid, un gesto que Gonzalo recibió con especial ilusión. Despedida georgiana en Madrid para Gonzalo Pinillos antes de viajar a Tiflis, sede de Eurovisión Junior 2025 Daniel Borrego Escot Cuando faltan pocos días para la gran cita, Gonzalo Pinillos ha querido enviar un mensaje a su yo más pequeño, aquel niño que soñaba con representar a España en Eurovisión. "A ese Gonzalo le diría que siga trabajando, que luche por lo que le gusta, porque ha sido un proceso muy largo y, al final, poner esfuerzo, formación y, sobre todo, pasión es lo que me ha traído hasta aquí. Y está siendo muy bonito", confesaba. Es un mensaje inspirador, en el que el propio Gonzalo reivindica que su sueño sigue siendo el mismo: cantar. "Ojalá poder seguir viviendo de esto durante muchos más años", desea con la misma ilusión que lo ha acompañado desde el primer día.