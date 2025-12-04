¿Cómo va a ser la puesta en escena de España en Eurovisión Junior? Gonzalo Pinillos nos da las claves

¡Comienza la cuenta atrás para Eurovisión Junior! Nuestro representante de la XXIII edición, Gonzalo Pinillos, comienza su travesía con el objetivo de conquistar tierras georgianas el próximo sábado. Antes de su partida, ha pasado por los micrófonos de Mañaneros 360 para compartir sus impresiones e inquietudes antes de iniciar esta aventura. ¿Hay nervios? ¿Qué es de lo que más ganas tiene de hacer? ¿Cómo es su puesta en escena?

"Tengo ganas de ver a los representantes" El próximo sábado 13 de diciembre de 2025, a partir de las 17.00h, tendrá lugar el Festival de la Canción de Eurovisión Junior. Ante la inminencia del evento, ¿Cómo se siente el artista? "Estoy bien. Yo soy más de ponerme nervioso antes de la actuación", ha confesado. Además, ha afirmado que está muy emocionado por vivir esta experiencia única y, sobre todo, "con ganas de ver a todos los representantes y el escenario". ¡Recuerda que puedes votar a nuestro representante! Eurovisión Junior 2025: ¿Cómo votar por España? ¡Puedes hacer ganador a Gonzalo Pinillos!

¿Cómo va a ser la actuación? Hay muchas incógnitas sobre la puesta en escena: ¿Qué nos vamos a encontrar? ¿Cuál va a ser la coreografía? ¿El vestuario? ¿Qué decorados ambientan la propuesta? Muchas preguntas y pocas respuestas, ya que, como ha señalado nuestro representante, no puede desvelar mucho. Sin embargo, sí que ha dejado alguna pista: "Como en el videoclip, cuenta muy bien la historia, que es todo el mundo de los libros y la fantasía. Y yo creo que se ha representado genial en el escenario", ha revelado. ¿Todavía no has visto el videoclip? ¡Dale al play y deja volar tu imaginación! 02.45 min Eurovisión Junior 2025 | Gonzalo Pinillos - "Érase una vez (Once upon a time)" - España (Videoclip oficial)