Por fin, Gonzalo Pinillos ha podido interpretar "Érase una vez (Once Upon a Time)" ante el público. Tras varios ensayos sobre el escenario de Eurovisión Junior 2025, el representante español ha sentido esta tarde el calor del público georgiano en el Pabellón de Tiflis, firmando el pase más enérgico y emocionante de toda su aventura eurovisiva. Gonzalo ha cantado con más fuerza que nunca, ha sonreído más a cámara y ha interactuado con naturalidad, acompañado por unos entregadísimos Daniela Valladolid y Álex Garrido, que han dado el máximo sobre el escenario.

El pase de esta tarde ha tenido, además, un carácter especialmente decisivo: se trataba del Jury Show, la actuación valorada por los jurados profesionales de los 18 países participantes, responsables del 50% del resultado final. El otro 50% está en manos del público, que puede votar de forma gratuita y online por España desde cualquier parte del mundo a partir de las 21:00 horas del viernes en www.jesc.tv.

El sábado 13 de diciembre llegará el momento más esperado con la final de Eurovisión Junior 2025, que podrá seguirse en directo desde las 17:00 horas en La 1 y RTVE Play, con los comentarios de Tony Aguilar y Julia Varela, acompañados por el experto en Eurovisión Víctor Escudero.

00.33 min Ensayo realizado de Gonzalo Pinillos en Eurovisión Junior 2025

Así es la actuación de España La actuación de España funciona como un vehículo para transmitir un mensaje universal: la lectura como puerta a una imaginación sin límites y a viajes infinitos a mundos fantásticos. Todos los elementos de la propuesta se articulan en torno a esa idea y forman un todo indivisible: desde la letra y la música hasta los visuales inmersivos, la interpretación emocional de Gonzalo y una coreografía teatralizada que refuerza el relato. El director artístico, Juan Sebastián, explica que la puesta en escena nace tanto de la esencia musical de la canción como del propio perfil de Gonzalo. "Parto de la base de que el tema viene de un formato musical clásico y de que Gonzalo viene del mundo de los musicales. He aprovechado todas sus virtudes: se mueve bien, baila, comunica y expresa con naturalidad". Con esa premisa, y apoyándose en el mensaje central del tema, el equipo ha construido una actuación que apuesta claramente por la magia y la emoción.

Una puesta en escena dividida en tres actos La puesta en escena de España se articula como un relato dividido en tres actos. El primero es el más íntimo y personal: Gonzalo aparece solo al piano durante la parte más lenta del tema, en un ambiente recogido que invita a la concentración y al inicio del viaje interior. Poco a poco, la cámara se abre y entran en escena Daniela y Álex, dando paso a la narración compartida. El segundo acto llega con el estallido del "Everything is possible!", cuando la actuación se llena de ritmo, color y energía. Las pantallas, la iluminación y los guiños a personajes reconocibles de la literatura como Milú, Naruto, Astérix u Obélix construyen un universo vibrante que conecta con la infancia y la fantasía. La progresión culmina en un tercer acto marcado por la aparición de una biblioteca circular gigante, un elemento central que simboliza tanto el refugio que ofrece la lectura como la idea de un mundo que envuelve y no tiene límites. Eurovisión Junior 2025: Gonzalo Pinillos viaja a mundos fantásticos en su primer ensayo en Tiflis Este viaje visual y narrativo se refuerza con una coreografía muy interpretativa, creada por Mónica Peña, que busca transmitir cómo los niños viajan a distintos universos al abrir un libro. La actuación incorpora además un fragmento en lengua de signos para remarcar el mensaje del "everything is possible" y hacerlo aún más inclusivo e internacional.