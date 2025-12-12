AsÃ ha sido la mÃ¡gica actuaciÃ³n de EspaÃ±a frente al jurado de EurovisiÃ³n Junior 2025 Â¡2 minutos de fantasÃa!
- El ganador de entre los 18 países participantes será elegido mediante una votación mixta entre jurado y público
- Ya puedes votar gratis por España en jesc.tv. Te contamos cómo hacerlo en este vídeo
Por fin, Gonzalo Pinillos ha podido interpretar "Érase una vez (Once Upon a Time)" ante el público. Tras varios ensayos sobre el escenario de Eurovisión Junior 2025, el representante español ha sentido esta tarde el calor del público georgiano en el Pabellón de Tiflis, firmando el pase más enérgico y emocionante de toda su aventura eurovisiva. Gonzalo ha cantado con más fuerza que nunca, ha sonreído más a cámara y ha interactuado con naturalidad, acompañado por unos entregadísimos Daniela Valladolid y Álex Garrido, que han dado el máximo sobre el escenario.
El pase de esta tarde ha tenido, además, un carácter especialmente decisivo: se trataba del Jury Show, la actuación valorada por los jurados profesionales de los 18 países participantes, responsables del 50% del resultado final. El otro 50% está en manos del público, que puede votar de forma gratuita y online por España desde cualquier parte del mundo a partir de las 21:00 horas del viernes en www.jesc.tv.
El sábado 13 de diciembre llegará el momento más esperado con la final de Eurovisión Junior 2025, que podrá seguirse en directo desde las 17:00 horas en La 1 y RTVE Play, con los comentarios de Tony Aguilar y Julia Varela, acompañados por el experto en Eurovisión Víctor Escudero.
Así es la actuación de España
La actuación de España funciona como un vehículo para transmitir un mensaje universal: la lectura como puerta a una imaginación sin límites y a viajes infinitos a mundos fantásticos. Todos los elementos de la propuesta se articulan en torno a esa idea y forman un todo indivisible: desde la letra y la música hasta los visuales inmersivos, la interpretación emocional de Gonzalo y una coreografía teatralizada que refuerza el relato.
El director artístico, Juan Sebastián, explica que la puesta en escena nace tanto de la esencia musical de la canción como del propio perfil de Gonzalo. "Parto de la base de que el tema viene de un formato musical clásico y de que Gonzalo viene del mundo de los musicales. He aprovechado todas sus virtudes: se mueve bien, baila, comunica y expresa con naturalidad". Con esa premisa, y apoyándose en el mensaje central del tema, el equipo ha construido una actuación que apuesta claramente por la magia y la emoción.
Una puesta en escena dividida en tres actos
La puesta en escena de España se articula como un relato dividido en tres actos. El primero es el más íntimo y personal: Gonzalo aparece solo al piano durante la parte más lenta del tema, en un ambiente recogido que invita a la concentración y al inicio del viaje interior. Poco a poco, la cámara se abre y entran en escena Daniela y Álex, dando paso a la narración compartida. El segundo acto llega con el estallido del "Everything is possible!", cuando la actuación se llena de ritmo, color y energía. Las pantallas, la iluminación y los guiños a personajes reconocibles de la literatura como Milú, Naruto, Astérix u Obélix construyen un universo vibrante que conecta con la infancia y la fantasía. La progresión culmina en un tercer acto marcado por la aparición de una biblioteca circular gigante, un elemento central que simboliza tanto el refugio que ofrece la lectura como la idea de un mundo que envuelve y no tiene límites.
Este viaje visual y narrativo se refuerza con una coreografía muy interpretativa, creada por Mónica Peña, que busca transmitir cómo los niños viajan a distintos universos al abrir un libro. La actuación incorpora además un fragmento en lengua de signos para remarcar el mensaje del "everything is possible" y hacerlo aún más inclusivo e internacional.
Visuales inmersivos y efectos especiales
La propuesta visual de España se inspira en los libros "Elige tu propia aventura", una referencia directa al viaje por la imaginación que plantea la canción. La actuación arranca con la apertura del libro "Once Upon a Time" y, a partir de ahí, va saltando de capítulo en capítulo a través de distintos mundos: sirenas, robots, escenarios medievales con dragones y unicornios, o universos inspirados en clásicos como Alicia en el país de las maravillas o La isla del tesoro, todo envuelto en una paleta de colores vibrantes.
Las propias estructuras del escenario forman parte del relato: los laterales se transforman en lomos de libros gigantes y la escalera central actúa como una pantalla más. A ello se suman los efectos visuales y overlays, utilizados en cuatro momentos clave y perfectamente sincronizados con la música y los movimientos. Entre ellos destacan el polvo de hadas, un instante tipo foto Polaroid y el efecto final de libros girando alrededor de los tres niños, un momento que Sebastián define como "muy mágico”". El conjunto se completa con humo bajo en el inicio y pirotecnia en el cierre, redondeando una puesta en escena pensada para sorprender y emocionar al público de Eurovisión Junior.