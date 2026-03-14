Miles de personas se manifiestan por toda España para pedir el fin de la guerra en Irán

Miles de personas se han manifestado este sábado por toda España reclamando parar la guerra en Irán, en una iniciativa respaldada por más de 200 asociaciones bajo el lema "Hay que parar la guerra en Oriente Medio. No olvidar Gaza".

La plataforma PararLaGuerra, convocante de estos actos, ha subrayado que las movilizaciones convocadas en más de 150 ciudades "son absolutamente pacíficas" y ninguna de ellas se realiza ante embajadas o consulados.

Una iniciativa que se articula en torno al manifiesto "Hay que parar la guerra en Oriente Medio", que ha sido apoyado además por más de 200 personalidades, entre ellas algunas del mundo de la política, como la coordinadora de Sumar Lara Hernández o la presidenta del PSOE de Madrid, Paca Sauquillo, que han acudido a la concentración de Madrid.

En la capital de España, unas 5.000 personas se han concentrado frente al Museo Reina Sofía —que alberga el Guernica de Picasso, símbolo universal antibelicista— y han coreado consignas como "No a la guerra", "¿Quién decide aquí? El pueblo iraní" y "Cada pueblo, cada plaza, todos somos Gaza".

El acto ha arrancado con las intervenciones de representantes de las organizaciones que integran PararLaGuerra, profesionales del mundo de la cultura y miembros de la Asociación Iraní ProDerechos Humanos, y han realizado un homenaje a las ONG expulsadas de Gaza para concluir con la actuación Solo le pido a Dios.

Interrumpido por gritos de "No a la guerra" y "OTAN no", el periodista, escritor y humorista Juan Luis Cano ha sido el encargado de leer el manifiesto, que condena "el régimen criminal de los ayatolás" y expresa su apoyo al pueblo iraní, en especial a las mujeres en su lucha por la democracia y la igualdad, aunque "nada justifica los salvajes bombardeos de EE.UU. e Israel con el asesinato de cientos de inocentes".

"Llamamos a las y los demócratas a condenar esta agresión, defender el derecho internacional y trabajar por una paz justa y duradera en Oriente Medio, que debe incluir el fin del genocidio en Gaza", expone el manifiesto.