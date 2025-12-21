La misión electoral de la UE en Honduras denuncia una "parálisis intencionada" en el escrutinio

El retraso en el escrutinio de las elecciones presidenciales en Honduras se debe a una "parálisis intencionada", lamentó el sábado la misión electoral de la Unión Europea en el país, exhortando a "las partes a abstenerse de obstaculizar la proclamación de los resultados".

Tres semanas después de los comicios del 30 de noviembre, aún no se ha declarado ningún vencedor. En los resultados parciales, el candidato conservador en cabeza, Nasry Asfura, apoyado por el presidente estadounidense Donald Trump, era seguido de cerca por el liberal Salvador Nasralla.

Aunque el recuento propiamente dicho se ha desarrollado hasta ahora de manera "transparente", el proceso de validación de las actas ha sido "comprometido por una parálisis intencionada continua" que ha provocado "graves retrasos", señaló la misión de observadores electorales de la UE.

Este proceso, suspendido en varias ocasiones, fue confiado a una empresa privada que alegó problemas técnicos, alimentando sospechas de fraude electoral.

En un momento dado, Nasralla llegó a liderar el escrutinio y denunció un "robo" de la elección, exigiendo un nuevo recuento "voto por voto".

2800 actas tienen incoherencias Desde el jueves, los delegados de los partidos políticos examinan unas 2.800 actas de voto con "incoherencias", que representan alrededor de 500.000 papeletas, mientras que solo 40.000 votos separan a los dos favoritos. "Ahora que el escrutinio especial está en marcha, es esencial que pueda desarrollarse sin interrupciones y sin invalidaciones intencionadas de las actas con el fin de modificar los resultados de la elección presidencial", subrayó la UE. Pero "los importantes retrasos en el escrutinio especial persisten", lamentó el sábado por la noche la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE). "Está claro que algunos dentro de los partidos políticos buscan retrasar el escrutinio y complicar las elecciones", añadió, afirmando que existe "un clima de intimidación contra los funcionarios electorales". Al igual que Nasralla, la presidenta saliente de izquierdas, Xiomara Castro, cuya candidata Rixi Moncada ocupa el tercer lugar, denuncia una "falsificación" del resultado y la "injerencia" de su homólogo estadounidense en los comicios.