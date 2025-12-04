Vox acusa al PP de participar en el "asalto institucional" con el PSOE: "Feijóo ayer mismo estaba sentado con Page"

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha acusado al PP de participar en el "asalto institucional" con el PSOE al haber mantenido las "políticas socialistas" allí donde ha gobernado y ha puesto como ejemplo el encuentro en el que este miércoles han coincidido el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Entrevistada en Las Mañanas de RNE, Millán ha criticado el "sistema bipartidista" que el PP "anhela", de "turnismo político" que ha llevado "en estos cuarenta años a una degradación institucional". Y ha señalado que "ayer mismo Feijóo estaba sentado con Page", en referencia a la clausura del acto Perspectivas 2026 celebrado en Madrid, organizado por The Objective, en el que ambos coincidieron.

No desvela si pactarán con algún partido en Extremadura

Sobre las elecciones en Extremadura del 21 de diciembre, la portavoz parlamentaria no ha desvelado si pactarían con el PP o el PSOE y preguntada por si querrían entrar en el Gobierno, ha dicho que "depende de la fuerza" que les den los extremeños en las urnas. En cualquier caso, ha dicho que no se presentan "para apoyar a nadie".

Sí se ha mostrado muy crítica con la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, a la que dieron su apoyo para ser investida en la última legislatura según ha dicho, porque entendieron que "más allá de la persona" había "un mandato mayoritario de cambio de políticas, "de sacar a Extremadura de las políticas socialistas".

Preguntada por las negociaciones con el PP en la Comunidad Valenciana que han culminado con el apoyo clave de sus 13 diputados a Juanfran Pérez Llorca — que releva al dimitido Carlos Mazón— ha dicho que entre otras exigencias, han pedido suprimir el "gasto ideológico" como la política migratoria.

Millán ha señalado que han pedido la supresión del "gasto político que no redunda en favor de los valencianos", con el objetivo puesto en la reconstrucción tras la dana y las obras hidráulicas que "hubieran evitado quizá la magnitud de la catástrofe".

"Los traen engañados para luego condenarlos a la marginalidad, ahí no veo nada de humanitario", ha señalado al ser preguntada por si no considera que con su discurso pueden estar estigmatizando a la población migrante.

Preguntada por qué es gasto "ideológico" dice que son gastos que "no redundan que no van a lo verdaderamente importante y pone como ejemplo la política migratoria y las subvenciones a los sindicatos. Habla de "multitud de entes bajo paraguas como el pacto verde o de ideología de genero".