Vox tumba el techo de gasto en Baleares y Prohens tendrá que prorrogar los presupuestos

El Gobierno de Baleares tendrá que prórrogar los presupuestos de 2025 después de que el Parlament haya tumbado este martes el techo de gasto de las cuentas de 2026 con el voto en contra de Vox. Los de Santiago Abascal se han desmarcado así del ejecutivo de la popular Marga Prohens.

El pleno celebrado este martes ha evidenciado la falta de acuerdo entre el PP, que gobierna en minoría, y Vox, el socio que permitió la investidura de Prohens y la aprobación de los presupuestos de 2024 y 2025.

Durante el debate, el conseller de Hacienda, Antoni Costa, ha acusado a Vox y al PSIB-PSOE -las dos formaciones con las que el PP ha negociado el techo de gasto- de responder “a las órdenes” de sus direcciones estatales. Costa ha asegurado que el Govern "lo seguirá intentando en los próximos meses" para que salgan adelante los presupuestos de 2026.

La portavoz parlamentaria de Vox, Manuela Cañadas, ha calificado al ejecutivo de Prohens de “verdadera estafa ” a sus electores y ha asegurado que el PP no ha cumplido parte del acuerdo rubricado con el PP al inicio de la legislatura. Y ha añadido: "Se creen que tiene mayoría absoluta y que los votos de Vox son gratis, y no lo son".

El PSIB-PSOE advierte de la siuación de bloqueo Desde el PSIB-PSOE, el portavoz del grupo, Iago Negueruela, ha aseverado que el Govern “nunca ha tenido intención” de aprobar ni el techo de gasto ni los presupuestos, y ha advertido al PP de que la actual situación de “bloqueo parlamentario” del PP puede conducir a Baleares a unas elecciones anticipadas, como en el caso de Extremadura. Negueruela ha lamentado que la presidenta balear no haya asistido a este debate y ha insistido en que los socialistas, para dar su apoyo al techo de gasto, solo querían que se suba el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) y se apruebe un impuesto a los coches de alquiler. Según el portavoz socialista, estas dos promesas han sido "incumplidas" por la presidenta Prohens.