Abraham Mateo en estado puro: voz, baile y muchos amigos para celebrar sus 20 años en la música

Con la intimidad de su voz y la música de Orquesta Concertante de Madrid, arranca un especial con el que Abraham Mateo toca de pleno a quien lo escucha y a quien lo ve. Es un recorrido por toda su carrera, por los veinte años que lleva en la música y en los que se ha convertido en un artista de referencia en nuestro país.

En este especial 20Conmigo, que forma parte de la programación especial de Navidad de RTVE, el artista gaditano muestra las aristas de su voz, con canciones más íntimas y con muchas otras que cuentan con coreografías cuidadas que nos invitan a bailar y a disfrutar de la música.

Abraham Mateo, en un momento de su especial en RTVE

Acompañado de la Orquesta Concertante de Madrid, Abraham Mateo interpreta temas como "Maniac", "A media luz", "Aunque estés con él" o "Quiero decirte". Aquí, música y voz llenan, por completo, el escenario. El artista, que cuenta con siete álbumes de estudio y múltiples discos de oro y platino, hace un repaso también de otros grandes hits de su trayectoria como "Loco Enamorado", "Háblame bajito", "Qué tal te va sin mí" o "¿Qué ha pasao’?"

Colaboraciones muy especiales Hace una década, Abraham Mateo cantó junto a Malú el tema "Blanco y Negro", también en una gala de RTVE. Hoy, diez años después, con una carrera musical más que consolida, repiten esta colaboración con el acompañamiento del piano. En este recorrido por la trayectoria del artista gaditano, la colaboración con Malú no podía faltar. Hay canciones que nunca pasan de moda, por mucho que suenen y que las cantemos. Una de ellas es la de "Me cuesta tanto olvidarte", de Mecano. Abraham Mateo nos deleita junto a Ana Torroja con una versión de esta canción que pone los pelos de punta. En este especial queda claro que hay letras que resisten a través del tiempo y que en una noche tan especial para el artista, Ana Torroja tenía que estar. También hay tiempo para bailar, y mucho, gracias a la colaboración con Chanel y el tema "Clavaíto". Una preparación concienzuda para que la coreografía salga a pedir de boca. Chanel junto a Abraham Mateo, en la gala de RTVE "Espinita clavá" con Lérica y "Te miro a la cara" con Daviles de Novelda son otras de las colaboraciones importantes de esta gala en la que, sobre el escenario, se nota la conexión entre los artistas. Con el cajón, la guitarra y la voz crean un ritmo y un ambiente mágico. En este especial también podemos ver cómo son los ensayos y todo el trabajo de los bailarines, coreógrafos y los propios artistas para que salga todo a pedir de boca. Abraham Mateo, con Lérica y con Daviles de Novelda