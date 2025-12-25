Abraham Mateo en estado puro: voz, baile y muchos amigos para celebrar sus 20 años en la música
- Colaboraciones con Malú, Ana Torroja o Chanel entre otros
- No te pierdas el especial 20Conmigo de Abraham Mateo, en La 1 y RTVE Play
Con la intimidad de su voz y la música de Orquesta Concertante de Madrid, arranca un especial con el que Abraham Mateo toca de pleno a quien lo escucha y a quien lo ve. Es un recorrido por toda su carrera, por los veinte años que lleva en la música y en los que se ha convertido en un artista de referencia en nuestro país.
En este especial 20Conmigo, que forma parte de la programación especial de Navidad de RTVE, el artista gaditano muestra las aristas de su voz, con canciones más íntimas y con muchas otras que cuentan con coreografías cuidadas que nos invitan a bailar y a disfrutar de la música.
Acompañado de la Orquesta Concertante de Madrid, Abraham Mateo interpreta temas como "Maniac", "A media luz", "Aunque estés con él" o "Quiero decirte". Aquí, música y voz llenan, por completo, el escenario. El artista, que cuenta con siete álbumes de estudio y múltiples discos de oro y platino, hace un repaso también de otros grandes hits de su trayectoria como "Loco Enamorado", "Háblame bajito", "Qué tal te va sin mí" o "¿Qué ha pasao’?"
Colaboraciones muy especiales
Hace una década, Abraham Mateo cantó junto a Malú el tema "Blanco y Negro", también en una gala de RTVE. Hoy, diez años después, con una carrera musical más que consolida, repiten esta colaboración con el acompañamiento del piano. En este recorrido por la trayectoria del artista gaditano, la colaboración con Malú no podía faltar.
Hay canciones que nunca pasan de moda, por mucho que suenen y que las cantemos. Una de ellas es la de "Me cuesta tanto olvidarte", de Mecano. Abraham Mateo nos deleita junto a Ana Torroja con una versión de esta canción que pone los pelos de punta. En este especial queda claro que hay letras que resisten a través del tiempo y que en una noche tan especial para el artista, Ana Torroja tenía que estar.
También hay tiempo para bailar, y mucho, gracias a la colaboración con Chanel y el tema "Clavaíto". Una preparación concienzuda para que la coreografía salga a pedir de boca.
"Espinita clavá" con Lérica y "Te miro a la cara" con Daviles de Novelda son otras de las colaboraciones importantes de esta gala en la que, sobre el escenario, se nota la conexión entre los artistas. Con el cajón, la guitarra y la voz crean un ritmo y un ambiente mágico. En este especial también podemos ver cómo son los ensayos y todo el trabajo de los bailarines, coreógrafos y los propios artistas para que salga todo a pedir de boca.
Mensajes de otros artistas
Abraham Mateo ha recibido también el apoyo y el cariño de otros artistas que no han querido faltar a esta cita tan importante para el gaditano, en la celebración de sus veinte años de carrera. Aquí te dejamos algunos de los mensajes que ha recibido:
Sebastián Yatra: "Me alegra muchísimo que podamos celebrar esta Navidad con tu música. Me pareces un chico excepcional como ser humano, en los tiempos que compartimos haciendo nuestra canción juntos. En cuanto a tu voz, cómo tocas los instrumentos, cómo escribís. Te deseo lo mejor siempre, y qué bonito que te estén pasando cosas tan buenas".
Niña Pastori: "Te admiro infinito. Me encanta cómo eres, me encantas como artista, y encima que eres de mi tierra. Para mí es un orgullo y un honor que tengas esta gala esta noche. Espero que todo el mundo esté disfrutando, porque yo lo estoy disfrutando mucho en mi casa. Un beso grande y Feliz Navidad a todos".
Luis Fonsi: "Mi querido Abraham, qué bonito verte en este especial. Sabes que te quiero mucho, como artista y como hermano. Te apoyo al 100 por ciento, y qué bueno que estás en este especial, la gente se lo va a gozar al máximo. Sigue pa'lante, se te quiere".
Ana Mena: "Eres un artista maravilloso. Yo te diría que de las mejores voces que hay en este país. Es un lujazo siempre tenerte cerca, y me alegro infinito de todo lo bueno que te pase porque si alguien se lo merece, ese eres tú".