Las 'Guerreras' se juegan el pase a cuartos a cara o cruz ante Alemania
- España debe vencer a las anfitrionas, que no conocen la derrota
- España - Alemania, EN DIRECTO, sábado a las 18:00 horas en Teledeporte y RTVE Play
La selección femenina de balonmano se mide a 'vida o muerte' ante Alemania en el último partido de la 'Main Round' del Mundial de Balonmano femenino 2025. Las 'Guerreras', además de la victoria necesaria, necesitaban que Montenegro ganase también en el otro partido del grupo a Serbia y lo hizo de forma incontestable (33-17). Las montenegrinas ahora dependen de una derrota o un empate de España para clasificarse a cuartos de final.
Ahora mismo, el 'Grupo II' de la 'Main Round', donde está encuadrada España, está liderado por la anfitriona Alemania, con 8 puntos, y con las montenegrinas segundas (6 puntos), dos más que los que suma el equipo dirigido por Ambros Martín (4). Una victoria bastaría ya que el empate a puntos favorecería a España, ya que el primer criterio de desempate es el resultado entre ambos equipos, donde España ganó de 5 a Montenegro.
Aunque la realidad es que no va a ser un partido fácil. Las alemanas no ha cedido ni un solo partido en lo que va de campeonato, mostrándose intratables. Por contra, España es una 'montaña rusa' dentro de los partidos que lleva disputados, es capaz de lo mejor y lo peor en apenas diez minutos que han decidido las victorias y las derrotas que llevan cosechadas hasta la fecha.
El (único) punto a favor es que el rodillo alemán ya sabe que es primera de grupo haga lo que haga ante España y puede que sus mejores jugadoras vean sus minutos reducidos, guardando fuerzas para lo realmente importante.
Las dos caras de las 'Guerreras'
Muestra de ello es el último partido disputado ante Islandia, donde las 'Guerreras' realizaron una mala primera mitad, llena de errores, tanto en ataque como en defensa, que solventaron en la segunda parte con unos minutos soberbios donde decantaron un partido vital gracias a un parcial de 4-14 a favor.
Dicha irregularidad mostrada por las 'Guerreras' en esta cita mundialista se evidenció con la moneda cayendo de cruz en el suelo ante Serbia. Un partido que hubiese sido crucial de cara a asegurar el pase a cuartos.
Las españolas dominaron de principio casi a fin el duelo, con una gran Danila So Delgado liderando al equipo y marcando goles de todos los colores. Las chicas de Ambros Martín llegaron a ir cinco arriba en el marcador, pero en los últimos 12 minutos de partido se desplomaron en ataque, estrellando todos sus intentos en la portera rival.
Estas dos caras que está mostrando España está siendo su tónica en este Mundial. Comenzaron con una victoria ante un rival muy asequible como Paraguay, aunque no con la diferencia que se podía esperar (26-17). Luego llegó el primer varapalo, con una derrota ante las Islas Feroe (25-27).
El tercer partido de la primera fase de grupos lo solventó dando la cara ante Montenegro en uno de sus mejores partidos hasta la fecha (26-31). Ya en la 'Main Round', tocó perder ante Serbia (29-31) y resurgir ante Islandia (23-30). Ahora, seguir o no en el Mundial depende de arrancarle la primera derrota a Alemania y esperar que Montenegro les eche una mano con Serbia.