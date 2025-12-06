Las 'Guerreras' se juegan el pase a cuartos a cara o cruz ante Alemania

La selección femenina de balonmano se mide a 'vida o muerte' ante Alemania en el último partido de la 'Main Round' del Mundial de Balonmano femenino 2025. Las 'Guerreras', además de la victoria necesaria, necesitaban que Montenegro ganase también en el otro partido del grupo a Serbia y lo hizo de forma incontestable (33-17). Las montenegrinas ahora dependen de una derrota o un empate de España para clasificarse a cuartos de final.

Ahora mismo, el 'Grupo II' de la 'Main Round', donde está encuadrada España, está liderado por la anfitriona Alemania, con 8 puntos, y con las montenegrinas segundas (6 puntos), dos más que los que suma el equipo dirigido por Ambros Martín (4). Una victoria bastaría ya que el empate a puntos favorecería a España, ya que el primer criterio de desempate es el resultado entre ambos equipos, donde España ganó de 5 a Montenegro.

Aunque la realidad es que no va a ser un partido fácil. Las alemanas no ha cedido ni un solo partido en lo que va de campeonato, mostrándose intratables. Por contra, España es una 'montaña rusa' dentro de los partidos que lleva disputados, es capaz de lo mejor y lo peor en apenas diez minutos que han decidido las victorias y las derrotas que llevan cosechadas hasta la fecha.

El (único) punto a favor es que el rodillo alemán ya sabe que es primera de grupo haga lo que haga ante España y puede que sus mejores jugadoras vean sus minutos reducidos, guardando fuerzas para lo realmente importante.