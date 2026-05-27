De Carmen Machi a José Mercé: el arte español brilla en Toledo con las Medallas al Mérito en las Bellas Artes
- Actores, músicos y artistas como Maribel Verdú, Camela o Los Planetas reciben la distinción en el Teatro de Rojas
- El rey Felipe VI recuerda a las víctimas del accidente de Adamuz, por el que el acto se tuvo que posponer
Toledo se ha convertido hoy en el epicentro de la cultura nacional con la entrega de las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes. Unos galardones que este año han reconocido a 38 personalidades del panorama artístico —como Maribel Verdú, el grupo Los Planetas, los cantantes Robe Iniesta o José Mercé o la escritora Elvira Lindo— y que han estado marcados por una firme reivindicación del arte frente a la incertidumbre global.
Esta situación de incertidumbre y la necesidad del arte han centrado gran parte de las intervenciones durante el acto de entrega de estas medallas. Desde Toledo, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha señalado la necesidad de reconstruir el significado de palabras que “hoy parecen haberlo perdido”: “Palabras como libertad, paz, justicia o igualdad”.
Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha echado mano de letras de canciones para referirse a valores que, a su juicio, deben recuperarse. “Escuchar valores tan mágicos como los que Sabina decía: ‘Qué pobre era, qué pobre era, que tan solo tenía dinero’”.
“Frente a un mundo en crisis, crear es tomar partido, incomodar y abrir futuros que ni siquiera el poder sabe imaginar“
El encargado de hablar en nombre de los premiados ha sido el actor y director teatral Josep Maria Pou. Ha reivindicado el trabajo colectivo del arte y ha recordado también su necesidad: “Frente a un mundo en crisis, crear es tomar partido, incomodar y abrir futuros que ni siquiera el poder sabe imaginar”.
Entre los premiados también se encuentran las castellano-manchegas Helena Cabello y Ana Carceller. Trabajan conjuntamente desde 1992 y su obra utiliza la instalación, la performance, el vídeo, la escritura y el dibujo.
El acto se pospuso por el accidente de tren de Adamuz
El acto estaba previsto para el pasado mes de enero, pero se pospuso por el accidente de tren de Adamuz. Por eso, el rey Felipe VI ha iniciado su discurso con unas palabras de recuerdo hacia las víctimas.
El monarca ha elogiado a los galardonados y ha asegurado que son “la prueba de que la cultura permanece viva en su capacidad de renovarse y de encontrar nuevas formas de expresión”. “Estas medallas no solo reconocen vuestra aportación a las artes, sino también al espacio común de nuestra convivencia”, ha afirmado.
También ha destacado la amplia variedad de disciplinas contempladas por estos premios, como “la palabra y la imagen; la poesía y la narrativa; el cine, la fotografía y las nuevas formas visuales; la arquitectura y el patrimonio; la danza, la lírica y el circo; la creación musical en registros tan distintos como el flamenco, la ópera, el rock, el rap o aquellas melodías que terminan formando parte de la memoria sentimental de varias generaciones”.
Tras el discurso, los premiados han visitado la catedral, que celebra su octavo aniversario y acoge la exposición Primada. La muestra incluye 330 obras, algunas de museos como el del Prado, el de Salzburgo o la Galería de los Uffizi de Florencia. Allí se han tomado la foto de familia.