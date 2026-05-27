De Carmen Machi a José Mercé: el arte español brilla en Toledo con las Medallas al Mérito en las Bellas Artes

Toledo se ha convertido hoy en el epicentro de la cultura nacional con la entrega de las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes. Unos galardones que este año han reconocido a 38 personalidades del panorama artístico —como Maribel Verdú, el grupo Los Planetas, los cantantes Robe Iniesta o José Mercé o la escritora Elvira Lindo— y que han estado marcados por una firme reivindicación del arte frente a la incertidumbre global.

Esta situación de incertidumbre y la necesidad del arte han centrado gran parte de las intervenciones durante el acto de entrega de estas medallas. Desde Toledo, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha señalado la necesidad de reconstruir el significado de palabras que “hoy parecen haberlo perdido”: “Palabras como libertad, paz, justicia o igualdad”.

Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha echado mano de letras de canciones para referirse a valores que, a su juicio, deben recuperarse. “Escuchar valores tan mágicos como los que Sabina decía: ‘Qué pobre era, qué pobre era, que tan solo tenía dinero’”.

“Frente a un mundo en crisis, crear es tomar partido, incomodar y abrir futuros que ni siquiera el poder sabe imaginar“ Josep Maria Pou

El encargado de hablar en nombre de los premiados ha sido el actor y director teatral Josep Maria Pou. Ha reivindicado el trabajo colectivo del arte y ha recordado también su necesidad: “Frente a un mundo en crisis, crear es tomar partido, incomodar y abrir futuros que ni siquiera el poder sabe imaginar”.

Entre los premiados también se encuentran las castellano-manchegas Helena Cabello y Ana Carceller. Trabajan conjuntamente desde 1992 y su obra utiliza la instalación, la performance, el vídeo, la escritura y el dibujo.