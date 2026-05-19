Premios Talía 2026: El musical 'Los miserables' y 'Calentamiento' de Rocío Molina, triunfadoras de la IV edición
- Nathalie Poza y Ángel Ruiz se han alzado con los galardones a mejor actriz y actor
- La artista María Galiana ha recogido el premio Talía de Honor con el auditorio en pie
Cuarta edición de los Premios Talía, los galardones que cada año entrega la Academia de las Artes Escénicas de España, con dos claros ganadores: el musical Los miserables y el espectáculo de la bailaora y coreógrafa Rocío Molina Calentamiento.
El primero, Los miserables, ha hecho pleno al llevarse los cuatro galardones a los que estaba nominado (mejor espectáculo de teatro musical; Adrián Salzedo y Teresa Ferrer mejor actor y actriz de teatro musical y mejor dirección musical para Enric García); mientras que 'Wicked', el otro musical en liza y nominado a cuatro galardones se fue de vacío. Y el segundo, Calentamiento, ha sido galardonado con tres Talía consecutivos a mejor intérprete femenina danza, mejor coreografía y mejor espectáculo de danza. Su autora, sin embargo, solo ha podido agradecer el primero ante el auditorio, al estar atendiendo a los medios de comunicación.
Esencia, un texto interpretado por Juan Echanove y Joaquín Climent, ha sido el mejor espectáculo de teatro y la mejor dirección ha sido para Juan Carlos Rubio por Música para Hitler, la historia de Pau Casals en la Francia ocupada por los nazis. Rubio ha recogido su galardón alzando la voz contra "la barbarie, sí a la libertad, a la paz".
La actriz Nathalie Poza se ha alzado con el Talía a mejor actriz de teatro por su Blanche en Un tranvía llamado deseo y Ángel Ruiz ha sido galardonado en el apartado masculino por El rey de la farándula. El actor Luis Bermejo, por su parte, ha logrado el premio a mejor actor de reparto por su interpretación en Los yugoslavos y al recogerlo ha incidido en que el "teatro es medicina, se crea para el espíritu', mientras que Mamen García ha recogido el mismo galardón en categoría femenina por 'Caperucita en Manahattan'.
Una gala llena de reivindicaciones y anécdotas
La nota dominante de los extensos agradecimientos ha sido el uso del teléfono móvil, el lugar donde los premiados tenían escrito su mensaje para "evitar olvidos", aunque con los nervios el consejero de Cultura, Museos y Deportes del Cabildo de Tenerife, José Carlos Acha Domínguez, lo ha perdido y ha tenido que dedicar unos minutos sobre el escenario a buscarlo al recoger el galardón al mejor espectáculo de lírica para Yerma.
El mago Jorge Blass y la actriz Carmen Conesa han sido los encargados de presentar la gala, que ha sido emitida por RTVE Play en directo y en diferido por La 2. El evento ha tenido como hilo conductor el agua, atendiendo al lugar donde se ha celebrado, los Teatros del Canal de Madrid.
La gala ha comenzado con un alegato al 'no' por parte de Carmen Conesa. "No a la sumisión, no a la violencia, no a la tiranía. 'No' es una palabra valiente y difícil de pronunciar, quien lo hace se arriesga (...) Somos artistas y esta noche celebramos la vida y el valor de vivirla, premiamos el riesgo, el conocimiento, la excelencia".
Precisamente, por la alfombra roja Natalia Hernández, Raúl Prieto y Ángel Ruiz han sido algunos de los interpretes que han lucido una chapa en favor de Palestina, con el 'No a la guerra'. Ya en el escenario, han sido varios de los artistas, como Andrés Lima o Juanjo Llorens que han clamado por una ¡Palestina, libre!.
Al recoger la estatuilla a mejor escenografía por 'Orlando', la valenciana Blanca Añón ha pedido ayuda para que "Valencia siga siendo un lugar de producción" después de la dana.
La presidenta de la Academia de Artes Escénicas de España, la directora y actriz Magüi Mira, ha reseñado en su discurso que la cultura tiene que fluir. "Nos hace ricos, nos hace entrar en un diálogo permanente (...) El diálogo es la base de la democracia, es la esencia del arte escénico", ha dicho y ha conminado al ministro de Cultura, Ernest Urtasun —presente en la sala— y a los responsables culturales de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento a que sigan apoyando las artes escénicas.
María Galiana, Talía de Honor
El momento más emotivo de la noche ha sido cuando a través de la magia de Jorge Blass las cartas han mostrado el rostro de María Galiana, Premio Talía de Honor que ha recogido con el auditorio en pie, de manos el actor Miguel Rellán. Abrumada por los aplausos de sus compañeros les ha pedido parar y ha comenzado recordando una frase de Albert Camus: "si te dedicas a una actividad artística tarde o temprano te dan un premio", ha dicho a modo de excusa. "Lo importante —ha reseñado la actriz sevillana— no es que te lo den, lo importante es merecerlo. No estoy segura de que lo merezca, pero en el tiempo que me quede de vida, que no será mucho, voy a seguir disfrutando de esta profesión", ha añadido.
En su cuarta edición, la soprano zaragozana Ruth Iniesta ha recogido su segundo Talía como intérprete femenina por La traviata, que suma dos años después al que ya consiguió por Rigoletto, mientras que Xabier Anduaga por La Sonnambula ha obtenido el de intérprete masculino.
Por primera vez en los Talía se ha dado un premio ex quo, en este caso a mejor iluminación que ha ido a parar a Pilar Valdevira por Fuenteovejuna y para Juanjo Llorens por Gospell. Una gala en la que no ha faltado la música del piano de Jorge Bedoya y la gran voz del contratenor Christian Gill Borrelli.
Listado de ganadores en los Premios Talía 2026
- Mejor espectáculo de teatro de texto: Esencia, producción de Teatro Español y Entrecajas Producciones
- Mejor espectáculo de teatro musical: Los Miserables, de ATG Entertainment España
- Mejor espectáculo de danza: Calentamiento, de Centro Danza Matadero/El Mandaíto Producciones/Théâtre de Nîmes - Scène conventionnée d´intérêt national art et création - Danse contemporaine/Festival de Danse Cannes-Côte d´Azur France, Chaillot Théâtre National de la Danse/Bayonne - Scène Nationale Sud Aquitain /Théâtre d´Orléans / Scène nationale
- Mejor espectáculo de circo: Empaque, de Chicharrón Circo Flamenco
- Mejor espectáculo de lírica: Yerma, producción de Auditorio de Tenerife, Zarzuela, Festival Amazonas de Ópera (Manaos, Brasil) y Festival de Ópera do Theatro da Paz (Belém, Brasil)
- Mejor espectáculo de Artes Escénicas de autoría hispana en Nueva York: Los soles truncos, de Repertorio Español
- Mejor actriz protagonista de teatro de texto: Nathalie Poza por Un tranvía llamado deseo'
- Mejor actor protagonista de teatro de texto: Ángel Ruiz por El rey de la farándula
- Mejor actriz de reparto de teatro de texto: Mamen García por Caperucita en Manhattan
- Mejor actor de reparto de teatro de texto: Luis Bermejo por Los yugoslavos
- Mejor dirección de escena: Juan Carlos Rubio por Música para Hitler
- Mejor autoría de teatro de texto: Ignacio García May por Esencia
- Mejor actriz de teatro musical: Teresa Ferrer por Los Miserables
- Mejor actor de teatro musical: Adrián Salzedo por Los Miserables
- Mejor dirección musical de teatro musical: Enric García por Los Miserables
- Mejor intérprete femenina de lírica: Ruth Iniesta por La Traviata
- Mejor intérprete masculino de lírica: Xabier Anduaga por La Sonnambula
- Mejor intérprete femenina de danza: Rocío Molina por Calentamiento
- Mejor intérprete masculino de danza: Israel Galván por El Dorado
- Mejor coreografía: Rocío Molina por Calentamiento
- Mejor escenografía: Blanca Añón por Orlando
- Mejor iluminación Ex quo: Juanjo Llorens por Godspell y Pilar Valdelvira por Fuenteovejuna
- Mejor vestuario: Ana Garay por Yerma
- Mejor música original: Tagore González por Memorias de Adriano
- Mejor labor de producción: Compañía Cuarta Pared
- Mejor labor de compañía: MalPelo Danza
- Estudios y divulgación en las artes escénicas: Revista Don Galán-CDAEM Centro de Documentación de las Artes Escénicas y de la Música.