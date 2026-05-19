Premios Talía 2026: El musical 'Los miserables' y 'Calentamiento' de Rocío Molina, triunfadoras de la IV edición

Cuarta edición de los Premios Talía, los galardones que cada año entrega la Academia de las Artes Escénicas de España, con dos claros ganadores: el musical Los miserables y el espectáculo de la bailaora y coreógrafa Rocío Molina Calentamiento.

El primero, Los miserables, ha hecho pleno al llevarse los cuatro galardones a los que estaba nominado (mejor espectáculo de teatro musical; Adrián Salzedo y Teresa Ferrer mejor actor y actriz de teatro musical y mejor dirección musical para Enric García); mientras que 'Wicked', el otro musical en liza y nominado a cuatro galardones se fue de vacío. Y el segundo, Calentamiento, ha sido galardonado con tres Talía consecutivos a mejor intérprete femenina danza, mejor coreografía y mejor espectáculo de danza. Su autora, sin embargo, solo ha podido agradecer el primero ante el auditorio, al estar atendiendo a los medios de comunicación.

Esencia, un texto interpretado por Juan Echanove y Joaquín Climent, ha sido el mejor espectáculo de teatro y la mejor dirección ha sido para Juan Carlos Rubio por Música para Hitler, la historia de Pau Casals en la Francia ocupada por los nazis. Rubio ha recogido su galardón alzando la voz contra "la barbarie, sí a la libertad, a la paz".

La actriz Nathalie Poza se ha alzado con el Talía a mejor actriz de teatro por su Blanche en Un tranvía llamado deseo y Ángel Ruiz ha sido galardonado en el apartado masculino por El rey de la farándula. El actor Luis Bermejo, por su parte, ha logrado el premio a mejor actor de reparto por su interpretación en Los yugoslavos y al recogerlo ha incidido en que el "teatro es medicina, se crea para el espíritu', mientras que Mamen García ha recogido el mismo galardón en categoría femenina por 'Caperucita en Manahattan'.

La actriz Nathalie Poza durante su discurso de agradecimiento por el premio Talía. ACADEMIA DE LAS ARTES ESCÉNICAS REMITIDA / HANDOUT por ACADEMIA DE LAS ARTES ESCÉNICAS

Una gala llena de reivindicaciones y anécdotas La nota dominante de los extensos agradecimientos ha sido el uso del teléfono móvil, el lugar donde los premiados tenían escrito su mensaje para "evitar olvidos", aunque con los nervios el consejero de Cultura, Museos y Deportes del Cabildo de Tenerife, José Carlos Acha Domínguez, lo ha perdido y ha tenido que dedicar unos minutos sobre el escenario a buscarlo al recoger el galardón al mejor espectáculo de lírica para Yerma. El mago Jorge Blass y la actriz Carmen Conesa han sido los encargados de presentar la gala, que ha sido emitida por RTVE Play en directo y en diferido por La 2. El evento ha tenido como hilo conductor el agua, atendiendo al lugar donde se ha celebrado, los Teatros del Canal de Madrid. Carmen Conesa, Magüi Mira y Jorge Blass durante la gala de entrega de los Premios Talía. José Oliva José Oliva / Europa Press La gala ha comenzado con un alegato al 'no' por parte de Carmen Conesa. "No a la sumisión, no a la violencia, no a la tiranía. 'No' es una palabra valiente y difícil de pronunciar, quien lo hace se arriesga (...) Somos artistas y esta noche celebramos la vida y el valor de vivirla, premiamos el riesgo, el conocimiento, la excelencia". Precisamente, por la alfombra roja Natalia Hernández, Raúl Prieto y Ángel Ruiz han sido algunos de los interpretes que han lucido una chapa en favor de Palestina, con el 'No a la guerra'. Ya en el escenario, han sido varios de los artistas, como Andrés Lima o Juanjo Llorens que han clamado por una ¡Palestina, libre!. El actor Ángel Ruiz posa a su llegada a la gala de la cuarta edición de los Premios Talía. EFE/Juanjo Martín Al recoger la estatuilla a mejor escenografía por 'Orlando', la valenciana Blanca Añón ha pedido ayuda para que "Valencia siga siendo un lugar de producción" después de la dana. La presidenta de la Academia de Artes Escénicas de España, la directora y actriz Magüi Mira, ha reseñado en su discurso que la cultura tiene que fluir. "Nos hace ricos, nos hace entrar en un diálogo permanente (...) El diálogo es la base de la democracia, es la esencia del arte escénico", ha dicho y ha conminado al ministro de Cultura, Ernest Urtasun —presente en la sala— y a los responsables culturales de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento a que sigan apoyando las artes escénicas.