Premios Talía 2026: Horario y dónde ver la gala de la cuarta edición

El mundo del teatro celebra este lunes 18 de mayo la cuarta edición de los Premios Talía, los galardones que cada año entrega la Academia de las Artes Escénicas de España. El mago Jorge Blass y la actriz Carmen Conesa ejercerán de maestros de ceremonias de una gala que podrá seguirse de la mano de RTVE, patrocinador de la cita.

Los Teatros del Canal acogen el evento, que reconoce a los mejores espectáculos teatrales del año en sus distintas disciplinas: teatro de texto, teatro musical, danza, circo y lírica. Interpretación, escenografía, coreografía o vestuario son solo algunas de las categorías que se disputan este lunes.

Entre las propuestas en liza se encuentran Esencia, Memorias de Adriano, Vendrán los alienígenas, Cenicienta, Los Miserables y Wicked. Gema Matarranz, Irene Escolar, Nathalie Poza, Ángel Ruiz, Lluís Homar y Pablo Derqui aspiran al máximo reconocimiento en las categorías protagonistas de teatro de texto, con Cristina Picos, Julia Möller, Teresa Ferrer, Adrián Salzedo, Hugo Ruiz y Javier Ibarz haciendo lo propio en musical.

¿Quiénes serán los ganadores de la cuarta edición de los Premios Talía? Muchos desean hacerse con los galardones, pero por el momento solo se sabe quién es la persona que recibirá el Premio de Honor. La Academia de Artes Escénicas de España reconoce este año la trayectoria de María Galiana, quien a lo largo de su carrera ha representado obras como El abrazo, Asamblea de mujeres o La casa de Bernarda Alba.