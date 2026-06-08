España se mide a Perú en la última prueba de fogueo antes del asalto al Mundial 2026
- La Selección afronta el segundo de los dos amistosos antes de que arranque el Mundial el próximo 11 de junio
- España vs Perú, en directo, martes a las 04:00 a.m. en La 1 y RTVE Play | Especial Mundial 2026 en RTVE.es
La selección española afrontará este lunes, madrugada del martes ya en España, en la localidad mexicana de Puebla su segundo y último amistoso previo a su debut en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que le medirá con Perú, frente a la que busca ir encontrando sensaciones con un equipo seguramente más reconocible.
La campeona de Europa ya trabaja con la mirada puesta en el día 15 y en su debut mundialista ante Cabo Verde en Atlanta. Desde el viernes ya instalado en su campo base de Chattanooga, se desplazará a suelo mexicano para enfrentarse al combinado sudamericano en el Estadio Cuauhtémoc en un partido que será a las 20.00, hora local, 04.00 hora peninsular española, ya del martes 9.
Y con los hombres de Luis de la Fuente cogiendo aclimatación al cambio horario, la temperatura y los terrenos de juego, la 'Roja' tendrá una nueva oportunidad de afinar alguna cosa antes de su estreno de dentro de una semana en una Copa del Mundo que levanta mucha ilusión en una campeona del mundo que llega como una de las favoritas y que será más reconocible que hace unos días en A Coruña.
Entonces, en Riazor, la selección española solo pudo firmar un discreto empate a un gol ante la también mundialista Irak, un resultado que no levantó ninguna alarma porque todavía faltaban muchos jugadores y participaron más los del grupo de refuerzo que había citado el técnico riojano ante las bajas por lesión y los jugadores que se han ido incorporando poco a poco, sobre todo, los de la final de la Liga de Campeones.
Así, además de los entonces recién llegados David Raya, Martín Zubimendi y Fabián Ruiz, De la Fuente dio descanso a los centrocampistas Pedri González y Rodri Hernández, el delantero Mikel Oyarzabal y el lateral Marc Cucurella, los cuales apuntan a titulares ante Cabo Verde, mientras que no pudo contar con los aún 'tocados Lamine Yamal y Nico Williams. Estos dos y Víctor Muñoz se ausentarán de este amistoso por sus problemas físicos y se quedarán trabajando en su recuperación.
De la Fuente dispuso de todos modos un once inicial ante Irak con nueve jugadores de su lista y luego hizo participar a otros tres más. Ante Perú, el seleccionador se lo seguirá seguramente tomando con calma para que los futbolistas vayan cogiendo ritmo, pero el once diferirá seguramente bastante del de hace unos días en casi todas las líneas.
Así, Unai Simón se perfila esta vez el titular tras serlo Joan Garcia, mientras que jugadores como Marcos Llorente, Pau Cubarsí o Cucurella podrían entrar en la zona defensiva tras su descanso. En el medio, se podría empezar a ver un trazo más cercano al de Cabo Verde con Rodri y Pedri, con Gavi y Merino optando a la mediapunta, y Yéremi Pino en un costado, con Alex Baena pudiendo repetir en el otro. Arriba, Oyarzabal podrían ser la opción para replicar el gol anotado por Ferran Torres y que mantiene a ambos empatados a 24 con la 'Roja'.
Lamine y Nico estarán "disponibles" para el inicio del Mundial
El seleccionador español, Luis de la Fuente, afirmó este domingo que Lamine Yamal y Nico Williams estarán "disponibles" para jugar en el primer partido de su equipo en el Mundial 2026, contra Cabo Verde, aunque consideró "complicado" que vayan a estar en el once inicial.
"Nico, Lamine y Víctor (Múñoz) están cumpliendo con los plazos de recuperación, están muy bien. Era conveniente que estos días se quedaran trabajando allí para hacer trabajo más específico", indicó De la Fuente en rueda de prensa desde Puebla (México), donde el combinado español jugará este lunes su último amistoso previo al Mundial.
"Creo que podrán estar los tres para el próximo partido y disponibles. Es una gran noticia (...) Si no hay inconvenientes estos días, calculamos que están en disposición de contar con ellos el día 15", agregó sobre los tres jugadores que se quedaron en el campamento base de Chattanooga (EE.UU.) y no viajaron a México.
No obstante, mostró sus dudas sobre la posibilidad de que Yamal y Williams, dos de las principales estrellas de la selección española, estén para el inicio del partido.
"Eso es más complicado. Pero que están en disposición de jugar, creo que van a estar los tres (...) Los minutos no los sabemos", subrayó.
La selección española aterrizó este domingo en Puebla, centro de México, para disputar un partido amistoso contra Perú, el último de preparación para el Mundial.
Posibles alineaciones:
- ESPAÑA: Simón; Llorente, Pubill, Garcia, Cucurella; Rodri, Pedri; Pino, Merino, Baena; y Oyarzabal.
- PERÚ: Gallese; Sonne, Lazo, Barco, López; Concha, Noriega; Yotún, Cabrera, Velez; y Ugarriza.
- ÁRBITRO: Hernández Gómez (MEX).
- ESTADIO: Cuauhtémoc.
- HORA: 04.00 (martes 9) en La 1 y RTVE Play.