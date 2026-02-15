Golpe en el tablero de la derecha: gana Feijóo aunque vence Abascal

Y ya van dos. Extremadura desde hace casi dos meses paralizada y Aragón camino de lo mismo. El PP ha ido ganando en ambas elecciones autonómicas y dejando en evidencia el desgaste del PSOE. Especialmente significativo el mal resultado de la ex portavoz del Gobierno Pilar Alegría. Primer objetivo conseguido. Más aún tras la polémica abierta dentro del PSOE a cuenta de unas declaraciones de Óscar Lopez. El ministro culpaba al fallecido Javier Lambán, expresidente de Aragón, del mal resultado de Alegría en la región. López desataba la tormenta dentro y fuera de su partido. Empezando por la candidata socialista, lo han desautorizado reiteradamente. Un muy desafortunado e innecesario comentario de López, sin duda.

Unas elecciones, las aragonesas, en las que, sin embargo, los populares no lograban su segundo, aunque no menos importante, plan: dejar de depender de Vox en esas dos comunidades. Peor aún, la ultraderecha se hacía con una importante subida en votos y escaños. La consecuencia ha sido un incremento en las exigencias de Vox para dejar gobernar al PP.

Y como no hay dos sin tres o puede que cuatro, Alberto Núñez Feijóo está con la vista puesta ante el peligro de que la situación se repita en Castilla y León e incluso en Andalucía, la joya de la corona arrebatada al PSOE.

Una situación en la que hay quien teme que Abascal mantenga el pulso bloqueando la formación de Gobierno en todas esas autonomías hasta que termine el ciclo electoral.

Mientras, el PP intenta blanquear posibles pactos con Vox para que los ciudadanos normalicen esos hipotéticos acuerdos con quienes siguen defendiendo la dictadura franquista. Es el caso, por ejemplo, de la portavoz del Grupo Popular en el Congreso. Ester Muñoz venía a decir que prefería que su partido llegara al Gobierno aunque fuera a costa de que el PP perdiera algunos escaños y Vox los subiera.

La ultraderecha no tiene reparos para conseguir tronchar al PP. De hecho, ya ha conseguido la rendición en el discurso de Feijóo. Desde su llegada a Génova, hemos ido viendo cómo la alabada moderación del político gallego se iba endureciendo hacia posiciones más propias de Abascal.

Feijóo se deja arrastrar por el discurso de Vox Se veía claro en el debate del miércoles sobre el accidente ferroviario de Adamuz. Feijóo usaba las formas y el fondo de Abascal. Llegaba a decir, cuando la investigación técnica no ha terminado y la judicial ni ha empezado, que el Gobierno "terminará en el banquillo". Hasta el líder de Vox parecía sorprendido. Feijóo ve que Abascal le va comiendo terreno y reacciona mimetizando a la ultraderecha. O eso parece. Puede que esa sea la peor noticia de los últimos años. La rendición de Feijóo. Inciso: nada que ver con la actitud de Moreno Bonilla. El presidente de Andalucía y el PSOE, desde la oposición en esa comunidad, se han comprometido ante el pleno del Parlamento a colaborar en todo lo que tenga que ver con el trágico accidente de Adamuz. Siempre hay esperanza, afortunadamente. De vuelta al debate del Congreso, el presidente del Gobierno venía a asumir responsabilidades políticas por el accidente en el que fallecieron 46 personas y hubo más de un centenar de heridos. El Gobierno admite "carencias" pero tacha de "bulo colosal" que no se invierta en mantenimiento ferroviario Samuel A. Pilar Pedro Sánchez defendía que se habían cumplido los protocolos español y europeo de mantenimiento y revisión de la red ferroviaria. Pero, al mismo tiempo, reconocía la evidencia de que no habían sido suficientes. Que esos protocolos tendrán que ser revisados a fondo, decía. Por cierto, que la Comisión Investigadora ha pedido a sus homólogos de la UE que participen en el examen que se está haciendo del accidente. Pretenden garantizar que no haya dudas sobre los resultados. Los investigadores europeos han aceptado. El dolor por las víctimas y sus familias es absolutamente irreparable. Nada ni nadie podrá consolarles. Pero, al menos, esperemos que en un futuro no vuelva a pasar. Que se encuentren respuestas, soluciones y responsabilidades, si las hay, por lo ocurrido.

La izquierda habla de unidad por enésima vez Las derrotas electorales sin paliativos del PSOE y de las listas a su izquierda parece, únicamente parece, de momento, que han movilizado a ese sector, que se pone en marcha para sumar fuerzas con la mirada puesta en las elecciones generales. Los partidos que forman parte de Sumar quieren reeditar, relanzar la coalición. Tarde, pero por fin, se han dado cuenta de que presentarse por separado, sus rencillas, perjudica no solo a ellos, especialmente a los ciudadanos de ese sector del electorado. Su división supone votos echados a la papelera y facilita el gobierno de la derecha y la ultraderecha. Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y Comuns anuncian una confluencia de izquierdas para las elecciones generales Silvia Quílez Iglesias Lo llevan intentando desde los años 80 del siglo pasado con la Izquierda Unida. Julio (Anguita), a ver si a la enésima va la vencida. Aunque, la verdad, no es muy esperanzador que, antes de empezar a forjar un programa ilusionante para sus votantes y una organización con fundamento, ya se haya enredado en la cuestión del liderazgo. Que si Yolanda Díaz sí o no. O que si cabría o no Gabriel Rufián y su nuevo proyecto. Veremos.