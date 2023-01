El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, pidió disculpas por su falta de "contundencia" y por olvidarse de las víctimas de violencia de género cuando valoró el ingreso en prisión de Dani Alves, después deL encuentro de su equipo ante el Getafe (1-0).

"En el tema de Alves, se me ha malinterpretado. Pido disculpas, no estuve contundente y es importante que me explique. Es un tema bastante escabroso e importante, pero he obviado a las víctimas, no estuve afortunado. Hay que condenar todos estos actos, sea Dani o quien sea, de violencia de género y violaciones", dijo.

El técnico culé arrancó la rueda de prensa en el Camp Nou con esta declaración, después de la crítica que recibió cuando en su anterior rueda de prensa no tuvo esa posición frente a la violencia de género. "No he pasado un día agradable. Me sorprendió este tipo de acto en Dani, entiendo la crítica. No estuve contundente en mis palabras", añadió, mientras su excompañero está en prisión provisional como decretó la jueza que lo investiga por presuntamente agredir sexualmente a una joven en la discoteca Sutton.