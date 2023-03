No cabe duda de que han sido semanas difíciles para Hiba Abouk. Achraf Hakimi, padre de sus hijos y su marido desde 2020, fue acusado en Francia por haber violado presuntamente a una mujer, quien habría entrado en contacto con el futbolista en enero a través de redes sociales, según medios locales. En este tiempo, Hiba Abouk ha preferido no hacer comentarios sobre lo sucedido y mantenerse al margen, aunque sí realizó un gesto que no pasó desapercibido para la prensa: decidió borrar en Instagram algunas de las fotografías en las que aparecía el deportista.

Ahora, sin embargo, la actriz rompe su silencio con un comunicado avanzado por El País y subido más tarde por ella a Instagram Stories, una carta con la que Hiba Abouk explica cómo es su relación con Achraf Hakimi: están separados desde hace tiempo. "Hoy me siento en el deber de hacer público este comunicado para manifestar mi estado de ánimo y aclarar en primera persona las informaciones erróneas que circulan", asegura la intérprete. Afirma que el motivo que le ha llevado a tomar esa decisión es "poder retomar mi vida personal, pública y profesional de la manera menos perjudicial y traumática posible, protegiendo por encima de todo a mis hijos que son, como no puede ser de otra manera, mi absoluta prioridad".