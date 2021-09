La actriz no tiene pelos en la lengua a la hora de hablar de temas tan diversos como el racismo que ella misma ha sufrido en sus carnes, la polémica foto con C. Tangana en el yate o su contestación pública al tuit de Rocío Monasterio sobre Hajar Brown.

Hiba nunca se calla ante las injusticias. De hecho, es tan consciente de que no todo el mundo tiene las mismas oportunidades que está inmersa en una buena cantidad de proyectos solidarios. Ella no es de esas personas que miran hacia otro lado o que se autocensuran por no meterse en jaleos o por no perder seguidores. Siempre da su opinión, pese a quien le pese, y eso en muchas ocasiones es de agradecer. Lo ha vuelto a hacer en esta entrevista para el Huffington Post, en la que ha contestado a preguntas sobre la violencia obstétrica que todavía sufren muchas mujeres (a veces sin ni siquiera ser conscientes de ello), la cultura gitana, el racismo en su profesión, las etiquetas o las polémicas en las que se ha visto involucrada últimamente. Sin ir más lejos, la de la foto promocional del yate en la que aparece junto a C. Tangana y por la que ha sido muy criticada.

“Hiba Abouk, nacida en Madrid, destroza con su respuesta a una seguidora que le dijo: "Vete a tu país"https://t.co/zJYPQ3Sebq“ — El HuffPost (@ElHuffPost) September 9, 2019

En su momento Abouk manifestó que le gustaba el estilo de vida de la etnia gitana porque cada vez la sociedad es más individualista. "En la cultura gitana lo primero es la familia y van todos juntos a todos partes. Luego cada uno tiene la familia que puede o que quiere, puede pasar de todo, cada familia es un mundo", aclaró Hiba al Huffington.

La periodista que firma la entrevista, Paula M. Gonzálvez, le pregunta por ese momento en el que empezó a rechazar los papeles que le ofrecían porque todos ellos eran para interpretar a personajes musulmanes. "Eran prejuicios que rozaban el racismo, porque por tener un nombre poco común pensaban que no era española, cuando he nacido en Madrid, soy española y hablo un español impecable", subraya.

La actriz recuerda todo el daño que hacen las etiquetas y los prejuicios en la carrera de cualquier persona. A ella nadie le ha regalado nada. Hiba destaca que ha estudiado dos carreras, que ha trabajado siempre duro y que habla cinco idiomas. Vamos, que no le han dado nada hecho. "Aparte, tengo la suerte de ser guapa, pues sí. Me cuido mucho, cuando tienes algo hay que saber mantenerlo, comer bien, hacer deporte, estar sano mentalmente, y todo eso también es un trabajo."

Pero esta no es la primera vez que Hiba denuncia públicamente el racismo que ha sufrido a lo largo de su carrera profesional. A pesar de haber nacido en Madrid, su nombre le ha llevado muchas veces a que la gente haya tenido prejuicios sobre ella, incluso sin verla físicamente, simplemente por tener un apellido árabe. La actriz ha denunciado, en una entrevista previa para El País, que en numerosos casting le ha costado mucho conseguir ciertos papeles a causa de su apellido. Cansada de interpretar a personajes que tengan que ver con el mundo árabe, Hiba Abouk reclama ser mucho más que eso y regresa a la televisión interpretando a Raquel, una madre española corriente. Aunque por otro lado, también agradece la visibilidad que le ha dado la serie El príncipe.