Tras días de silencio, Hiba Abouk reacciona por primera vez desde que comenzaran las acusaciones sobre su marido, el jugador de fútbol Achraf Hakimi. Todo empezó el pasado lunes, cuando Le Parisien informó de que una mujer había declarado en comisaría haber sido violada por Hakimi en el domicilio de este tras haber quedado a través de redes sociales.

Desde entonces, Hiba Abouk había preferido no hacer declaraciones y mantenerse en un segundo plano. De hecho, el futbolista acudió solo a la entrega de los Premios FIFA The Best. Ella, mientras, se encontraba a miles de kilómetros, en Dubai, donde se encontraba de vacaciones con sus hijos, a juzgar por las fotografías que subió a Instagram aquel mismo día. Pero se acabó eso de no significarse. Aunque no ha emitido ningún comunicado, la actriz ha marcado distancias con su marido con un simbólico gesto.