Feijóo pide esclarecer los hechos entre Vito Quiles y Begoña Gómez y recuerda el acoso a cargos del PP en el pasado
- El líder del PP cree que este tipo de actitudes no deben ser compartidas por la sociedad española
- La esposa de Pedro Sánchez presentó una denuncia contra el agitador ultra por un incidente en un restaurante
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este sábado "esclarecer los hechos" del incidente en el que estuvo implicado el agitador ultra Vito Quiles con personas del entorno de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y ha añadido que no cree que este tipo de actitudes "deban de ser compartidas por la sociedad española".
A preguntas de la prensa, Feijóo se ha referido por primera vez al incidente ocurrido el pasado jueves entre Quiles y Begoña Gómez en un restaurante de Las Rozas (Madrid), tras el cual la esposa de Sánchez presentó una denuncia contra Vito Quiles, un agitador de redes sociales que estuvo en listas electorales del partido de Alvise Pérez, Se acabó la fiesta (SALF), y al que el PP invitó al cierre de su campaña electoral en Aragón.
Hoy además es un día de reacciones a la denuncia de la mujer del presidente del
gobierno, Begoña Gómez, contra el agitador ultra Vitoquiles por agresión
y
acoso. Los hechos habrían ocurrido en el
interior de una cafetería, aunque Quiles solo ha difundido estas imágenes
que grabó él mismo.
Ahí se ve como un escolta intenta que el agitador no se acerque a
Begoña Gómez y las acompañantes de la mujer del presidente forcejean con él
Nos vamos a ir al Congreso porque hoy, como decíamos, es un día de reacciones
y este asunto se está comentando
ahí en la cámara baja, ¿no, Ana Rosa?
Sí, la mujer del presidente del gobierno ya ha
presentado una denuncia.
Fuentes cercanas a Pedro Sánchez nos dicen que el presidente está
indignado y preocupado porque asegura no se puede normalizar una situación
que va a
contra de la democracia.
Fuentes del Ejecutivo nos dicen que
son actitudes las de vitoquiles de otros tiempos, de intimidación y de
persecución y descartan las mismas fuentes que haya habido un fallo de
seguridad de ese aspecto
No lo van a comentar, dicen que no puede haber una seguridad
sobredimensionada porque haya..
determinadas personas que tengan actitudes en contra de la democracia
Se han pronunciado también otros partidos, el socio de coalición Sumar
muestra
su respeto, su cariño a la mujer del presidente del gobierno, a Begoña
Gómez, y condenan los hechos desde el Partido Popular.
Dicen que ellos entienden que haya..
personas que quieran hacer muchas preguntas a Begoña Gómez porque hay
muchas dudas por
aclarar al mismo tiempo que los populares condenan todo tipo de
violencia
Yo entiendo que haya periodistas que quieran hacerle preguntas a la señora
Begoña Gómez
porque la señora Begoña Gómez dejó de ser una persona privada el día que
utilizó la Moncloa para sus negocios.
Más allá de eso yo condeno cualquier tipo de violencia y de acoso
por supuesto. También al periodista, porque las
imágenes que hemos visto, lo que parece es que quien
recibe violencia es el periodista, pero en el caso de que fuera al revés,
también, por supuesto
Por el acoso al que está sometida, todo el cariño..
No, no, es que no es ninguna broma esto.
Este señor cerró una campaña del Partido Popular en una sociedad
democrática
que esto se permita, no lo puedo comprender
"Yo creo que hay que esclarecer los hechos, qué es lo que ha pasado, quién son los que aparentemente han tenido algún tipo de actitud violenta y esto es lo importante", ha indicado Núñez Feijóo antes de participar en los actos institucionales por la celebración del Día de la Comunidad de Madrid.
Núñez Feijóo han indicado que "parece ser" que ambos han presentado denuncias, por lo que hay reiterado que hay que esclarecer lo sucedido en el incidente protagonizado por Vito Quiles, a quien el líder del PP se ha referido como "periodista".
El líder del PP ha recordado que en el pasado ha habido "actitudes similares" hacia cargos de su partido pero ha precisado que eso "no significa" que estuviese de acuerdo con las actitudes que sufrieron los dirigentes del PP "en el entorno de sus domicilios o cuando salían simplemente a la calle, como para también aceptar o entender lo que puede ocurrir hacia cargos o hacia personas relacionadas con el Gobierno de España", ha declarado.
No comparte los insultos de Abascal a Sánchez
Feijóo también ha sido preguntado por las palabras del líder de Vox, Santiago Abascal, durante un mitin de ese partido este viernes en Jaén, cuando llamó a Pedro Sánchez "chulo de putas". "Es evidente que yo no comparto ese tipo de calificativos, por muchas provocaciones, por muchos adjetivos y por muchas descalificaciones que vengan del presidente del Gobierno y de sus hombres, de su entorno".
En este sentido, ha asegurado que "es constante y continuo las acusaciones, las descalificaciones del entorno del presidente del Gobierno hacia los políticos de la oposición"
Feijóo se ha referido a algunos recientes tuits del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en referencia a él y ha dicho que "ese tipo de tensión le interesa al Gobierno, a mí no".