Feijóo pide esclarecer los hechos entre Vito Quiles y Begoña Gómez y recuerda el acoso a cargos del PP en el pasado

Hoy además es un día de reacciones a la denuncia de la mujer del presidente del

gobierno, Begoña Gómez, contra el agitador ultra Vitoquiles por agresión

y

acoso. Los hechos habrían ocurrido en el

interior de una cafetería, aunque Quiles solo ha difundido estas imágenes

que grabó él mismo.

Ahí se ve como un escolta intenta que el agitador no se acerque a

Begoña Gómez y las acompañantes de la mujer del presidente forcejean con él

Nos vamos a ir al Congreso porque hoy, como decíamos, es un día de reacciones

y este asunto se está comentando

ahí en la cámara baja, ¿no, Ana Rosa?

Sí, la mujer del presidente del gobierno ya ha

presentado una denuncia.

Fuentes cercanas a Pedro Sánchez nos dicen que el presidente está

indignado y preocupado porque asegura no se puede normalizar una situación

que va a

contra de la democracia.

Fuentes del Ejecutivo nos dicen que

son actitudes las de vitoquiles de otros tiempos, de intimidación y de

persecución y descartan las mismas fuentes que haya habido un fallo de

seguridad de ese aspecto

No lo van a comentar, dicen que no puede haber una seguridad

sobredimensionada porque haya..

determinadas personas que tengan actitudes en contra de la democracia

Se han pronunciado también otros partidos, el socio de coalición Sumar

muestra

su respeto, su cariño a la mujer del presidente del gobierno, a Begoña

Gómez, y condenan los hechos desde el Partido Popular.

Dicen que ellos entienden que haya..

personas que quieran hacer muchas preguntas a Begoña Gómez porque hay

muchas dudas por

aclarar al mismo tiempo que los populares condenan todo tipo de

violencia

Yo entiendo que haya periodistas que quieran hacerle preguntas a la señora

Begoña Gómez

porque la señora Begoña Gómez dejó de ser una persona privada el día que

utilizó la Moncloa para sus negocios.

Más allá de eso yo condeno cualquier tipo de violencia y de acoso

por supuesto. También al periodista, porque las

imágenes que hemos visto, lo que parece es que quien

recibe violencia es el periodista, pero en el caso de que fuera al revés,

también, por supuesto

Por el acoso al que está sometida, todo el cariño..

No, no, es que no es ninguna broma esto.

Este señor cerró una campaña del Partido Popular en una sociedad

democrática

que esto se permita, no lo puedo comprender