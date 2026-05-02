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Feijóo pide esclarecer los hechos entre Vito Quiles y Begoña Gómez y recuerda el acoso a cargos del PP en el pasado

  • El líder del PP cree que este tipo de actitudes no deben ser compartidas por la sociedad española
  • La esposa de Pedro Sánchez presentó una denuncia contra el agitador ultra por un incidente en un restaurante
Feijóo pide esclarecer los hechos entre Vito Quiles y Begoña Gómez
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, participa en los actos del Día de la Comunidad de Madrid EFE/ Zipi Aragon
RTVE.es / AGENCIAS

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este sábado "esclarecer los hechos" del incidente en el que estuvo implicado el agitador ultra Vito Quiles con personas del entorno de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y ha añadido que no cree que este tipo de actitudes "deban de ser compartidas por la sociedad española".

A preguntas de la prensa, Feijóo se ha referido por primera vez al incidente ocurrido el pasado jueves entre Quiles y Begoña Gómez en un restaurante de Las Rozas (Madrid), tras el cual la esposa de Sánchez presentó una denuncia contra Vito Quiles, un agitador de redes sociales que estuvo en listas electorales del partido de Alvise Pérez, Se acabó la fiesta (SALF), y al que el PP invitó al cierre de su campaña electoral en Aragón.

Para todos los públicos El PP condena el incidente de Begoña Gómez con Vito Quiles - Informativo 24h | Ver
Transcripción completa

Hoy además es un día de reacciones a la denuncia de la mujer del presidente del

gobierno, Begoña Gómez, contra el agitador ultra Vitoquiles por agresión

y

acoso. Los hechos habrían ocurrido en el

interior de una cafetería, aunque Quiles solo ha difundido estas imágenes

que grabó él mismo.

Ahí se ve como un escolta intenta que el agitador no se acerque a

Begoña Gómez y las acompañantes de la mujer del presidente forcejean con él

Nos vamos a ir al Congreso porque hoy, como decíamos, es un día de reacciones

y este asunto se está comentando

ahí en la cámara baja, ¿no, Ana Rosa?

Sí, la mujer del presidente del gobierno ya ha

presentado una denuncia.

Fuentes cercanas a Pedro Sánchez nos dicen que el presidente está

indignado y preocupado porque asegura no se puede normalizar una situación

que va a

contra de la democracia.

Fuentes del Ejecutivo nos dicen que

son actitudes las de vitoquiles de otros tiempos, de intimidación y de

persecución y descartan las mismas fuentes que haya habido un fallo de

seguridad de ese aspecto

No lo van a comentar, dicen que no puede haber una seguridad

sobredimensionada porque haya..

determinadas personas que tengan actitudes en contra de la democracia

Se han pronunciado también otros partidos, el socio de coalición Sumar

muestra

su respeto, su cariño a la mujer del presidente del gobierno, a Begoña

Gómez, y condenan los hechos desde el Partido Popular.

Dicen que ellos entienden que haya..

personas que quieran hacer muchas preguntas a Begoña Gómez porque hay

muchas dudas por

aclarar al mismo tiempo que los populares condenan todo tipo de

violencia

Yo entiendo que haya periodistas que quieran hacerle preguntas a la señora

Begoña Gómez

porque la señora Begoña Gómez dejó de ser una persona privada el día que

utilizó la Moncloa para sus negocios.

Más allá de eso yo condeno cualquier tipo de violencia y de acoso

por supuesto. También al periodista, porque las

imágenes que hemos visto, lo que parece es que quien

recibe violencia es el periodista, pero en el caso de que fuera al revés,

también, por supuesto

Por el acoso al que está sometida, todo el cariño..

No, no, es que no es ninguna broma esto.

Este señor cerró una campaña del Partido Popular en una sociedad

democrática

que esto se permita, no lo puedo comprender

El PP condena el incidente de Begoña Gómez con Vito Quiles y matiza: "Parece que quién recibe violencia es el periodista"

"Yo creo que hay que esclarecer los hechos, qué es lo que ha pasado, quién son los que aparentemente han tenido algún tipo de actitud violenta y esto es lo importante", ha indicado Núñez Feijóo antes de participar en los actos institucionales por la celebración del Día de la Comunidad de Madrid.

Núñez Feijóo han indicado que "parece ser" que ambos han presentado denuncias, por lo que hay reiterado que hay que esclarecer lo sucedido en el incidente protagonizado por Vito Quiles, a quien el líder del PP se ha referido como "periodista".

El líder del PP ha recordado que en el pasado ha habido "actitudes similares" hacia cargos de su partido pero ha precisado que eso "no significa" que estuviese de acuerdo con las actitudes que sufrieron los dirigentes del PP "en el entorno de sus domicilios o cuando salían simplemente a la calle, como para también aceptar o entender lo que puede ocurrir hacia cargos o hacia personas relacionadas con el Gobierno de España", ha declarado.

No comparte los insultos de Abascal a Sánchez

Feijóo también ha sido preguntado por las palabras del líder de Vox, Santiago Abascal, durante un mitin de ese partido este viernes en Jaén, cuando llamó a Pedro Sánchez "chulo de putas". "Es evidente que yo no comparto ese tipo de calificativos, por muchas provocaciones, por muchos adjetivos y por muchas descalificaciones que vengan del presidente del Gobierno y de sus hombres, de su entorno".

En este sentido, ha asegurado que "es constante y continuo las acusaciones, las descalificaciones del entorno del presidente del Gobierno hacia los políticos de la oposición"

Feijóo se ha referido a algunos recientes tuits del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en referencia a él y ha dicho que "ese tipo de tensión le interesa al Gobierno, a mí no".

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